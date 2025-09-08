Ministrul Apărării, despre cele 10 aeronave IAR-99, aşteptate de patru ani: „Sper să o rezolve măcar cu cinci dintre ele anul acesta”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat luni, în cadrul unei conferințe de presă, situația avioanelor IAR-99 care trebuiau livrate Armatei Române, precum și poziția USR cu privire la pachetul de măsuri fiscal-bugetare pregătit de Guvern.

Problemele avioanelor IAR-99

Întrebat despre cele zece aeronave IAR-99 destinate pregătirii piloților înainte de a zbura pe avioanele F-16, Moșteanu a precizat că întârzierile sunt cauzate de dificultăți de integrare la Avioane Craiova.

„Acestea sunt, cum spuneați dumneavoastră, absolut necesare pentru antrenarea piloților înainte să urce pe F-16. Sunt de patru ani de zile la Avioane Craiova care au dat vina pe niște integratori, au dat vina pe diverși furnizori. (…) Suntem aproape de a le putea recepționa și a le băga în serviciu, este, cum ați spus și dumneavoastră, absolută nevoie de aceste avioane, s-au pierdut ani de zile, e nevoie de piloți de F-16. Urmează să ne mai vină avioane F-16, e nevoie ca acești piloți să fie pregătiți pentru ca apoi să poată fi pregătiți pentru F-35. Există o mare, mare nevoie de resursă umană foarte, foarte bine pregătită pentru echipamentele noi care intră în înzestrarea Armatei Române”, a spus ministrul luni, 8 septembrie, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a explicat că problema nu ține de piese lipsă, ci de procesul de integrare a sistemelor.

„Explicațiile sunt legate de integrare. Avioanele au fost date acum patru ani de zile. Patru ani de zile, plățile s-au făcut, deci din punctul de vedere al Ministerului Apărării Naționale, mai mult colegii mei nu aveau ce să facă. Sper să o rezolve măcar cu cinci dintre ele anul acesta și apoi cu restul de cinci”, a precizat Ionuţ Moșteanu.

Pachetul fiscal și reforma administrativă

În conferința de presă, ministrul Apărării a fost întrebat și despre propunerile USR pentru cel de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare. El a subliniat că discuțiile vor avea loc în interiorul coaliției, nu în spațiul public.

„Va fi o discuție în coaliție. Nu vreau să fac negocieri politice de pachete la televizor. Nu e corect față de partenerii noștri. (…) Problema mare este de funcționarea administrației și oricât ne-am învârtit și am căutat soluții temporare sunt niște soluții care nu rezolvă decât temporar anumite crize bugetare”, a spus ministrul.

Moșteanu a insistat că o reformă administrativ-teritorială este inevitabilă pentru a asigura sustenabilitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale:

„Problema e de organizare administrativ-teritorială și, vrem nu vrem, va trebui să ajungem la o astfel de reformă (…) pentru că altfel nu este sustenabil. (…) Fără o reformă administrativ-teritorială nu vom putea ajunge la o sustenabilitate pentru cele mai multe UAT-uri”, a conchis ministrul Apărării.