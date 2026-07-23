Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) anunţă, joi, 23 iulie, că nava din Marea Neagră afectată de incendiu a fost survolată din nou şi a fost constatată o scădere a temperaturii în zonă. Cu toate acestea, încă nu se permite accesul la bord.

În cursul zilei de joi, un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o nouă misiune de cercetare aeriană în zona în care se află nava comercială afectată de incendiul produs în largul Mării Negre.

Pe timpul survolului, echipajul a efectuat o nouă evaluare cu ajutorul sistemului de termoviziune din dotarea aeronavei. Comparativ cu misiunea desfășurată în ziua precedentă, ”a fost constatată o scădere a temperaturii în zona afectată de incendiu, fără a fi observate manifestări ale incendiului cu flacără deschisă”, precizează DSU.

”Evoluția este monitorizată permanent, iar în funcție de rezultatele evaluărilor și de condițiile de siguranță existente la fața locului va fi analizată oportunitatea accesului la bordul navei pentru efectuarea verificărilor necesare”, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență.

DSU (sursa foto și a imaginilor filmate din știre) mai precizează că până în acest moment, nu există indicii privind existența unui risc pentru populație sau a unui pericol de poluare a mediului marin.

Un marinar a murit

Unul dintre cei trei marinari răniți în urma incendiului izbucnit la bordul navei comerciale Gas Lisbon a murit la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, unde fusese internat după operațiunea de salvare.

Marinarul, un bărbat de 46 de ani, din Filipine, a decedat la două zile de la incidentul care a avut loc în noaptea de luni spre marți în Marea Neagră, la 14 mile de Sulina și 20 de mile sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a României.

Nava, aflată sub pavilion Liberia, efectua o cursă între portul Alexandria din Egipt și portul Reni din Ucraina, când a fost lovită de trei drone, conform mărturiilor echipajului evacuat.

La bord se aflau 17 membri ai echipajului și o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan. După izbucnirea incendiului care a provocat avarii majore la nivelul suprastructurii navei, întregul echipaj a fost evacuat de echipele de intervenție.

Trei marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la Spitalul Județean Tulcea. Doi dintre aceștia prezentau arsuri de gradul II și III la nivelul feței și membrelor superioare, precum și multiple răni provocate de fragmente rezultate în urma exploziei.

Președintele Nicușor Dan a pus incidentul pe seama războiului purtat de Rusia, în timp ce Autoritatea Navală Română a dat asigurări că populația și litoralul nu sunt în pericol.