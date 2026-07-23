A murit unul dintre marinarii răniți în incendiul de pe nava Gas Lisbon, lovită de drone în Marea Neagră. Bărbatul avea 46 de ani

Unul dintre cei trei marinari răniți în urma incendiului izbucnit la bordul navei comerciale Gas Lisbon a murit la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, unde fusese internat după operațiunea de salvare.

Victima suferise arsuri la nivelul căilor respiratorii și se afla sub supraveghere medicală de la producerea incidentului, relatează joi, 23 iulie, Ziua de Constanța.

Marinarul, un bărbat de 46 de ani, din Filipine, a decedat la două zile de la incidentul care a avut loc în noaptea de luni spre marți în Marea Neagră, la 14 mile de Sulina și 20 de mile sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a României.

Nava, aflată sub pavilion Liberia, efectua o cursă între portul Alexandria din Egipt și portul Reni din Ucraina, când a fost lovită de trei drone, conform mărturiilor echipajului evacuat.

La bord se aflau 17 membri ai echipajului și o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan. După izbucnirea incendiului care a provocat avarii majore la nivelul suprastructurii navei, întregul echipaj a fost evacuat de echipele de intervenție.

Trei marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la Spitalul Județean Tulcea. Doi dintre aceștia prezentau arsuri de gradul II și III la nivelul feței și membrelor superioare, precum și multiple răni provocate de fragmente rezultate în urma exploziei.

Președintele Nicușor Dan a pus incidentul pe seama războiului purtat de Rusia, în timp ce Autoritatea Navală Română a dat asigurări că populația și litoralul nu sunt în pericol.

Amintim că, în cursul zilei de miercuri, 22 iulie, un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană în zona în care se află nava comercială Gas Lisbon afectată de incendiul produs în largul Mării Negre.

„Pe timpul survolului, echipajul a efectuat o evaluare a situației cu ajutorul sistemului de termoviziune din dotarea aeronavei. În urma verificărilor s-a constatat că incendiul nu se mai manifestă cu flacără deschisă, însă în zona afectată se înregistrează în continuare temperaturi ridicate”, preciza MAI miercuri, într-un comunicat.

Din cauza riscurilor existente, nu se poate ajunge în condiții sigure la bordul nave.

„Accesul la navă nu poate fi realizat în siguranță în acest moment, fiind necesară continuarea monitorizării evoluției situației până la diminuarea riscurilor”, se mai arată în document.

Autoritățile au anunțat pentru joi, 23 iulie, o nouă misiune de cercetare aeriană, dacă și condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acesteia.