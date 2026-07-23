 A murit unul dintre marinarii răniți în incendiul de pe nava Gas Lisbon, lovită de drone în Marea Neagră. Bărbatul avea 46 de ani | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A murit unul dintre marinarii răniți în incendiul de pe nava Gas Lisbon, lovită de drone în Marea Neagră. Bărbatul avea 46 de ani

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Unul dintre cei trei marinari răniți în urma incendiului izbucnit la bordul navei comerciale Gas Lisbon a murit la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, unde fusese internat după operațiunea de salvare.

Nava e monitorizată permanent. FOTO MAI
Nava e monitorizată permanent. FOTO MAI

Victima suferise arsuri la nivelul căilor respiratorii și se afla sub supraveghere medicală de la producerea incidentului, relatează joi, 23 iulie, Ziua de Constanța.

Marinarul, un bărbat de 46 de ani, din Filipine, a decedat la două zile de la incidentul care a avut loc în noaptea de luni spre marți în Marea Neagră, la 14 mile de Sulina și 20 de mile sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a României.

Nava, aflată sub pavilion Liberia, efectua o cursă între portul Alexandria din Egipt și portul Reni din Ucraina, când a fost lovită de trei drone, conform mărturiilor echipajului evacuat.

La bord se aflau 17 membri ai echipajului și o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan. După izbucnirea incendiului care a provocat avarii majore la nivelul suprastructurii navei, întregul echipaj a fost evacuat de echipele de intervenție.

Trei marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la Spitalul Județean Tulcea. Doi dintre aceștia prezentau arsuri de gradul II și III la nivelul feței și membrelor superioare, precum și multiple răni provocate de fragmente rezultate în urma exploziei.

Președintele Nicușor Dan a pus incidentul pe seama războiului purtat de Rusia, în timp ce Autoritatea Navală Română a dat asigurări că populația și litoralul nu sunt în pericol.

Amintim că, în cursul zilei de miercuri, 22 iulie, un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană în zona în care se află nava comercială Gas Lisbon afectată de incendiul produs în largul Mării Negre.

„Pe timpul survolului, echipajul a efectuat o evaluare a situației cu ajutorul sistemului de termoviziune din dotarea aeronavei. În urma verificărilor s-a constatat că incendiul nu se mai manifestă cu flacără deschisă, însă în zona afectată se înregistrează în continuare temperaturi ridicate”, preciza MAI miercuri, într-un comunicat.

Din cauza riscurilor existente, nu se poate ajunge în condiții sigure la bordul nave.

„Accesul la navă nu poate fi realizat în siguranță în acest moment, fiind necesară continuarea monitorizării evoluției situației până la diminuarea riscurilor”,  se mai arată în document.

Autoritățile au anunțat pentru joi, 23 iulie, o nouă misiune de cercetare aeriană, dacă și condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acesteia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani
stirileprotv.ro
image
Cum a fost căsăpit deținutul aflat în comă, snopit de gardienii de la Penitenciarul Giurgiu. În pușcării mocnește revolta
gandul.ro
image
FIFA pregătește o schimbare URIAȘĂ la Cupa Mondială din 2030
mediafax.ro
image
Lamine Yamal și-a ridicat tricoul, iar vânzările au explodat! Cum a dat lovitura o firmă care comercializează boxeri
fanatik.ro
image
Statul n-a fost în stare să vândă casa lui Gheorghe Dincă, ajunsă o ruină la 7 ani de la Cazul Caracal. „Asta ar trebui dărâmată!”
libertatea.ro
image
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
3 zile a durat liniștea în Argentina! "Ruptură" totală Messi - Scaloni: "Cine naiba i se opune?"
digisport.ro
image
Tragedie după incendiul de pe nava Gas Lisbon. Un marinar a murit la spital, iar alți doi sunt internați
click.ro
image
Mihai Gâdea: Dacă această lege a salarizării trece, voi merge în stradă și voi protesta
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Satul cu 300 de locuitori prin care trece toată Europa. Localnicii, exasperaţi: "Ajung maşinile în sufragerie"
observatornews.ro
image
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
cancan.ro
image
Județele în care pensia e mult peste medie. De ce unii pensionari iau cu 2.000 de lei mai mult ca alții?
newsweek.ro
image
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
prosport.ro
image
Ce avere avea Gabriela Firea în ultima declarație publică. Salarii, proprietăți și alte venituri ale fostului primar al Capitalei
playtech.ro
image
Oferte din Anglia și Italia pentru Edi Iordănescu: ”Aș fi spus ‘DA’”
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
Dezastru în prima ligă din România! Clubul a informat Federația că se retrage din campionat
digisport.ro
image
Celebrul rapper Gheboasă, jefuit de un taximetrist: „Omul părea calitatea I, fost polițist”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu apartamentul din București al Andreei Bostănică. E extrem de luxos. Vrea să-l închirieze, după ce l-a amenajat ca în Dubai / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Toate actele sunt solicitate pe HUB-ul de servicii electronice al MAI. Românii se mută de la ghișeu pe online
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Ce spune Daniela Nane la șase luni de la despărțirea de Octavian Ene: „E pierdere de timp”
click.ro
image
Prinț saudit, găsit mort într-un hotel de lux din Londra. Ce au descoperit anchetatorii după tragedie
click.ro
image
Universul deschide poarta fericirii pentru 3 zodii, pe 24 august. Vor avea parte de schimbări uriașe
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Marc Anthony foto Profimedia jpg
Marc Anthony a devenit tată pentru a opta oară, în timp ce Jennifer Lopez se plânge că și-a crescut gemenii „cu prea puțin ajutor”
clickpentrufemei.ro
rocio espin pinar artemision jpg
21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Luminița Anghel, în culmea fericirii! Filip, fiul biologic al artistei, a intrat la un liceu de top din Capitală
image
Ce spune Daniela Nane la șase luni de la despărțirea de Octavian Ene: „E pierdere de timp”

OK! Magazine

image
Partidele sexuale i-au adus Regelui Soare multiple infecții și o durere în... fund, prilejuind o mare inovație în medicină

Click! Pentru femei

image
Singurul lucru pe care trebuie să-l bifezi înainte de prima zi de toamnă, în funcție de zodia ta

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!