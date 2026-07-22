Ministerul Afacerilor Interne anunță că nava comercială care a luat foc în largul Mării Negre în urma unui atac cu drone continuă să fie monitorizată. Incendiul nu mai prezintă flacără deschisă, însă în interiorul zonei afectate sunt temperaturi extrem de ridicate, motiv pentru care nu se poate ajunge în condiții de siguranță la bordul navei, a precizat MAI.

În cursul zilei de miercuri, 22 iulie, un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană în zona în care se află nava comercială Gas Lisbon afectată de incendiul produs în largul Mării Negre.

„Pe timpul survolului, echipajul a efectuat o evaluare a situației cu ajutorul sistemului de termoviziune din dotarea aeronavei. În urma verificărilor s-a constatat că incendiul nu se mai manifestă cu flacără deschisă, însă în zona afectată se înregistrează în continuare temperaturi ridicate”, precizează, miercuri, MAI, într-un comunicat.

Din cauza riscurilor existente, nu se poate ajunge în condiții sigure la bordul nave.

„Accesul la navă nu poate fi realizat în siguranță în acest moment, fiind necesară continuarea monitorizării evoluției situației până la diminuarea riscurilor”, se mai arată în document.

Autoritățile intenționează să efectueze o nouă misiune de cercetare aeriană joi, dacă condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acesteia.

„În funcție de rezultatele evaluării, vor fi stabilite măsurile operative ce se impun.Autoritățile competente continuă monitorizarea permanentă a situației și vor informa opinia publică în funcție de evoluția acesteia”, a mai transmis MAI.

Amintim că petrolierul Gas Lisbon încărcat cu GPL, aflat sub pavilion liberian în Marea Neagră, a fost cuprins de flăcări în noaptea de luni spre marți, la 14 mile de Sulina, după ce ar fi fost lovit de trei drone, conform mărturiilor echipajului evacuat.

În urma exploziei, trei marinari au ajuns la Terapie Intensivă la Spitalul Județean Tulcea, iar MApN a mobilizat un elicopter și două nave militare.

Președintele Nicușor Dan a pus incidentul pe seama războiului purtat de Rusia, în timp ce Autoritatea Navală Română dă asigurări că populația și litoralul nu sunt în pericol.