Un clip în care un membru al grupului Divertis l-a parodiat pe Ilie Bolojan a devenit viral după ce a fost distribuit pe rețelele sociale, deși momentul a fost pus în scenă la Sala Palatului la sfârșitul anului trecut. Recunoscut pentru stilul său administrativ tăios și dorința de a elimina risipă, premierul este prezentat în parodia grupului umoristic ținând un discurs în Parlament, fără să folosească vocale, pentru a economisi timp și „aer”. Ce-a ieșit, urmăriți în clipul de mai sus și Ț-N-Ț-V B-N. Pardon, ține-ți-vă bine.

Românul nu a dus niciodată lipsă de umor, iar capacitatea sa de a face haz de necaz din orice a reprezentat de-a lungul anilor mai ales o formă de rezistență, când omului i-a fost cel mai greu.

Situația devine și mai captivantă când avem de a face cu un umor politic de bună calitate, așa cum ne obișnuiește de peste patru decenii grupul Divertis.

Unul dintre membrii echipei a reușit o adevărată capodoperă atunci când a decis să-l parodieze pe premierul Ilie Bolojan rostind un discurs în Parlament pe tema bugetului.

Din dorința de a face și aici economie, de vorbe, evident, premierul a tăiat toate vocalele din discurs. Mai jos e varianta integrală:

Bună seara, doamnelor și domnilor. În viitorul apropiat, vom avea parte de multe provocări: criză, război, Putin, Trump. Sunt provocări foarte, foarte grave. Dacă răspundem bine, ne ducem de râpă. Țineți-vă bine, pentru că vom ateriza forțat. Forțat! Atât.”