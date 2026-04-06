Familia ar fi vrut să-l transfere pe Mircea Lucescu la o clinică din străinătate. Medicii români nici n-au vrut să audă

Situația medicală a lui Mircea Lucescu (80 de ani) rămâne complicată. Antrenorul este internat la Terapie Intensivă.

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) au transmis duminică, printr-un comunicat, că starea lui „Il Luce”, care a suferit vineri un infarct miocardic acut, s-a înrăutățit, motiv pentru care fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții.

Între timp, starea lui Mircea Lucescu nu s-a îmbunătățit. La spital a ajuns aseară și Răzvan Lucescu, însoțit de mama sa, Neli, și de fiul Matei.

„E o situație grea și vă rog mult să respectați acest moment. Cei de la spital știu cel mai bine să vă explice, dau comunicate atunci când este nevoie, când simt că este momentul. Înțelegeți asta. Nu e simplu deloc”, a spus tehnicianul de la PAOK Salonic.

Potrivit golazo, s-a pus problema unui transfer la o clinică din străinătate, Viena, variantă la care medicii români s-au opus, având în vedere starea gravă a pacientului.