Video Un câine cu milioane de fani pe rețelele sociale a fost furat, vândut unui restaurant și mâncat de clienți. Stăpânul cere dreptate

Un caz a stârnit indignare în China, unde un câine celebru pe rețelele sociale, urmărit de peste 1,5 milioane de persoane, a fost furat și a ajuns în meniul unui restaurant.

Border Collie-ul Chutou, în vârstă de 8 ani, își însoțise stăpânul, bloggerul de călătorii Guo, în numeroase expediții prin țară, devenind o mică vedetă online, potrivit Bild.

În luna mai, în timp ce proprietarul se afla în străinătate, câinele a rămas la ferma familiei din provincia Henan.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care doi bărbați au venit cu un scuter electric și au răpit animalul de pe câmp.

După ce a aflat ce s-a întâmplat, Guo s-a întors de urgență în China și a reușit să dea de urma unuia dintre suspecți, oferindu-i bani pentru a-și recupera animalul.

Acesta a susținut că ar fi confundat câinele cu un maidanez, un aspect greu de crezut, întrucât animalul de companie purta zgardă și dispozitiv de localizare.

Ulterior, proprietarul a aflat că animalul fusese deja vândut, pentru aproximativ 23 de euro, unui restaurant specializat în preparate din carne de câine și servit clienților chiar în aceeași zi.

Cazul a generat un val de reacții în mediul online, mulți utilizatori cerând înăsprirea legislației privind protecția animalelor.

Reacția suspectului a amplificat indignarea publică.

„Câinele este mort, așa că nu mai face atâta caz. Nu am încălcat legea”, i-ar fi spus acesta proprietarului, referindu-se la faptul că, în regiune, furtul este sancționat doar dacă prejudiciul depășește un anumit prag.

Stăpânul lui Chutou cere acum dreptate.