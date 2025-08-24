Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei, cu scopul de a-l determina pe Putin să accepte negocieri de pace

Potrivit unui raport publicat de Wall Street Journal, Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei. Potrivit publicației, această măsură face parte din eforturile administrației Trump de a-l determina pe Putin să accepte negocieri de pace.

Pentagonul a împiedicat Ucraina să folosească rachetele americane ATACMS pentru a ataca ținte din interiorul Rusiei de la sfârșitul primăverii, ca parte a unui efort al administrației Trump de a-l determina pe Vladimir Putin să se angajeze în negocieri de pace, potrivit unui raport publicat sâmbătă, 23 august, scrie The Guardian.

Doi oficiali americani au declarat publicației că, în cel puțin o ocazie, Ucraina a încercat să utilizeze ATACMS împotriva unei ținte, dar a fost refuzată în cadrul unui „mecanism de revizuire” dezvoltat de Elbridge Colby, subsecretarul Pentagonului pentru politici, care reglementează modul în care pot fi utilizate armele cu rază lungă de acțiune ale SUA sau cele furnizate de aliații europeni care se bazează pe informații și componente americane.

Procesul de revizuire se aplică și rachetei de croazieră Storm Shadow a Marii Britanii, deoarece aceasta depinde de datele de țintire ale SUA, potrivit a doi oficiali americani și un oficial britanic, a precizat Journal.

Sistemul de revizuire îi oferă secretarului american al apărării, Pete Hegseth, aprobarea pentru utilizarea rachetelor ATACMS, care au o rază de acțiune de aproape 305 km.

Ucraina a primit anterior autoritatea administrației Biden de a utiliza sistemul de rachete împotriva unor ținte din interiorul Rusiei, în noiembrie, după ce trupele nord-coreene au intrat în război.

Înainte de a prelua mandatul, Trump a declarat pentru revista Time că decizia de a permite Ucrainei să utilizeze sisteme de arme americane pentru a ataca ținte din interiorul Rusiei a fost o greșeală.

„Nu sunt deloc de acord cu trimiterea de rachete la sute de kilometri în Rusia. De ce facem asta? Nu facem decât să escaladăm acest război și să-l înrăutățim. Nu ar fi trebuit să ni se permită acest lucru”, a spus el.

Nu este clar dacă procesul de revizuire demarat de departamentul american al apărării echivalează cu o schimbare formală de politică. Dar acesta vine odată cu creșterea controlului asupra munițiilor către Ucraina, deoarece stocurile americane sunt ele însele epuizate.

Într-o declarație adresată ziarului Journal, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump „a spus foarte clar că războiul din Ucraina trebuie să se încheie. Nu a existat nicio schimbare în postura militară dintre Rusia și Ucraina în acest moment”.

Cu toate acestea, joi, 21 august, Trump a recunoscut tacit invazia Rusiei în Ucraina și a remarcat că Kievul a fost pus în defensivă, sugerând totodată posibilitatea unui schimb de situație.

Într-o postare postată joi pe Truth Social, el a scris mai întâi că este „foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare”, recunoscând astfel, tacit, rolul Rusiei în invadarea Ucrainei. „Este ca o echipă grozavă în sport, care are o defensivă fantastică, dar nu are voie să joace ofensiv. Nu există nicio șansă de a câștiga!”, a adăugat el.