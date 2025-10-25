Ministrul Apărării, de Ziua Armatei Române: „Derulăm cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a transmis, cu ocazia Zilei Armatei Române, că instituția pe care o conduce derulează „cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei”, care vizează tehnica de luptă, infrastructura și instruirea militarilor. Totodată, oficialul a subliniat importanța investiției în oameni și în îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață pentru personalul militar.

„Ministerul Apărării Naţionale continuă şi în acest an cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei prin investiţii majore în tehnică de luptă, infrastructură şi programe integrate de instruire. Însă cea mai importantă investiţie rămâne cea în oameni, militarii care prin profesionalism, echilibru dau forţă şi credibilitate instituţiei armatei. Totodată acţionăm pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, de viaţă şi de echipare ale personalului militar astfel încât să-şi poată îndeplini misiunea la cele mai înalte standarde”, a declarat Ionuț Moșteanu la ceremonia militară și religioasă organizată cu ocazia Zilei Armatei Române.

Ministrul Apărării a mulțumit militarilor pentru profesionalismul de care dau dovadă și pentru rolul lor în apărarea României.

„Prin datoria şi curajul dumneavoastră apăraţi pacea şi siguranţa României. Sunteţi continuatorii unei tradiţii care a modelat istoria şi reprezentaţi garanţia unui viitor sigur pentru ţara noastră. Vă mulţumesc pentru modul profesionist în care vă îndepliniţi misiunile şi pentru exemplul pe care-l oferiţi întregii societăţi”, a punctat Moșteanu.

De asemenea, ministrul a vorbit despre semnificația zilei de 25 octombrie, amintind că în 1944 Armata Română a eliberat complet teritoriul național de sub ocupația hortisto-fascistă.

„În 1944, pe 25 octombrie, la Carei, Armata Română a încheiat eliberarea teritoriului naţional de sub ocupaţia hortisto-fascistă. A fost un moment care a reafirmat hotărârea de neclintit a poporului român de a-şi apăra teritoriul şi independenţa. Astăzi, la peste opt decenii de la acele evenimente, ne plecăm cu respect în faţa eroilor de ieri şi de azi, celor care au pus datoria faţă de patrie mai presus de viaţă. Aducem recunoştinţă militarilor care au luptat pe fronturile celui De-al Doilea Război Mondial şi celor care în prezent îndeplinesc misiuni de luptă în aer, pe apă, pe uscat, apărând integritatea României şi siguranţa cetăţenilor”, a transmis ministrul Apărării.

În final, Ionuț Moșteanu a făcut referire la contextul actual de securitate și la războiul din Ucraina, subliniind rolul României în menținerea stabilității regionale.

„România rămâne un aliat de încredere şi un factor de stabilitate pe flancul estic”, a mai spus ministrul.