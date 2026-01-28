search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministrul Transporturilor: „Fără măsuri reale pentru firmele românești, nu putem vorbi despre guvernare responsabilă”

0
0
Publicat:

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, susține că exporturile românești „nu mai pot fi ignorate” și cere măsuri concrete de relansare economică, avertizând că PSD nu va accepta un pachet guvernamental fără sprijin real pentru firmele românești.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

„Exporturile românești sunt esențiale pentru creștere economică, locuri de muncă bine plătite și competitivitate”, a transmis Ciprian Șerban într-o postare pe Facebook, subliniind că pachetul de relansare economică promovat de PSD „nu este negociabil”.

Potrivit ministrului, o guvernare responsabilă nu poate exista fără măsuri reale dedicate mediului de afaceri. „Fără măsuri reale pentru firmele românești, nu putem vorbi despre guvernare responsabilă”, a afirmat acesta.

În mesajul său, Ciprian Șerban a detaliat principalele propuneri ale PSD, printre care se numără acordarea de garanții bancare și contragaranții pentru investiții și pentru capitalul de lucru necesar derulării contractelor de export, dar și sprijinirea firmelor românești în participarea la licitații internaționale.

Ministrul critică politicile economice din ultimele luni, vorbind despre „luni de tăcere economică și poveri fiscale puse pe umerii populației și mediului privat”. În opinia sa, România are nevoie de „acțiune, nu de explicații”.

„Firmele nu cer favoruri. Cer predictibilitate, acces la finanțare și un stat care nu le mai sufocă cu taxe din pix”, a mai transmis Ciprian Șerban, adăugând că majorările de taxe și impozite nu reprezintă o soluție pentru redresarea economiei.

„Economia nu se repară prin biruri. Se reconstruiește prin investiții, încredere și sprijin real pentru cei care muncesc și produc”, a conchis ministrul Transporturilor, precizând că PSD „vine cu soluții, nu cu pretexte”, mizând pe sprijinirea exporturilor, încurajarea investițiilor și susținerea inițiativei private.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
digi24.ro
image
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere
gandul.ro
image
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
mediafax.ro
image
Lovitură pentru Gigi Becali: a venit motivarea deciziei în procesul pentru palmares dintre FCSB și Steaua!
fanatik.ro
image
Femeile ISIS, mai crude decât bărbații: „Ne băteau și ne înfometau pe noi, sclavele sexuale, din gelozie”
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
A fost stabilită cauza morții fetiței de 2 ani în clinica stomatologică din Capitală
antena3.ro
image
Pieton, lovit mortal de un TIR în timp ce traversa Şoseaua Colentina. Linia tramvaiului 21, blocată
observatornews.ro
image
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Harta chiriilor din București în 2026: prețuri actualizate pentru garsoniere și apartamente cu 2 și 3 camere
playtech.ro
image
Filmul românesc celebru care a fost filmat pe stadionul lui Dinamo. E o comedie la care râd cu lacrimi sute de mii de români și astăzi, în care joacă unii dintre cei mai mari actori ai țării
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Gestul făcut de Răzvan Lucescu pentru victimele tragediei din Timiș. Durere fără margini pentru familiile tinerilor care și-au pierdut viața
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Guvernul pune 1.000 de lei în plus pe cuponul de pensie. Ce seniori vor primi mai mulţi bani de Paşte şi Crăciun
romaniatv.net
image
Noi ajutoare pentru pensionari, între 600 și 1.000 de lei, în două tranșe! PSD cere Guvernului să le acorde (surse)
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
image
3 zodii vor avea parte de un miracol neașteptat în februarie. Îi așteaptă o lună cu adevărat magică, momente de neuitat le așteaptă, dar și schimbări care le vor transforma viața
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Mormânt zapotec vechi de 1.400 de ani, descoperit în Mexic (© INAH)
„Cea mai importantă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic” / VIDEO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul Eurovision! „Nu ar trece nici de preselecții dacă ar concura!”
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă

OK! Magazine

image
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică