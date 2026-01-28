Ministrul Transporturilor: „Fără măsuri reale pentru firmele românești, nu putem vorbi despre guvernare responsabilă”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, susține că exporturile românești „nu mai pot fi ignorate” și cere măsuri concrete de relansare economică, avertizând că PSD nu va accepta un pachet guvernamental fără sprijin real pentru firmele românești.

„Exporturile românești sunt esențiale pentru creștere economică, locuri de muncă bine plătite și competitivitate”, a transmis Ciprian Șerban într-o postare pe Facebook, subliniind că pachetul de relansare economică promovat de PSD „nu este negociabil”.

Potrivit ministrului, o guvernare responsabilă nu poate exista fără măsuri reale dedicate mediului de afaceri. „Fără măsuri reale pentru firmele românești, nu putem vorbi despre guvernare responsabilă”, a afirmat acesta.

În mesajul său, Ciprian Șerban a detaliat principalele propuneri ale PSD, printre care se numără acordarea de garanții bancare și contragaranții pentru investiții și pentru capitalul de lucru necesar derulării contractelor de export, dar și sprijinirea firmelor românești în participarea la licitații internaționale.

Ministrul critică politicile economice din ultimele luni, vorbind despre „luni de tăcere economică și poveri fiscale puse pe umerii populației și mediului privat”. În opinia sa, România are nevoie de „acțiune, nu de explicații”.

„Firmele nu cer favoruri. Cer predictibilitate, acces la finanțare și un stat care nu le mai sufocă cu taxe din pix”, a mai transmis Ciprian Șerban, adăugând că majorările de taxe și impozite nu reprezintă o soluție pentru redresarea economiei.

„Economia nu se repară prin biruri. Se reconstruiește prin investiții, încredere și sprijin real pentru cei care muncesc și produc”, a conchis ministrul Transporturilor, precizând că PSD „vine cu soluții, nu cu pretexte”, mizând pe sprijinirea exporturilor, încurajarea investițiilor și susținerea inițiativei private.