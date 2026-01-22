Ministrul Transporturilor: Lucrările feroviare și rutiere continuă în ciuda gerului

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat joi că, în ciuda gerului, șantierele sunt deschise atât pe calea ferată, cât și pe rutier, anul 2026 fiind unul extrem de important pentru infrastructura de transport a României.

„2026 este un an extrem de important pentru infrastructura de transport a României.

Ședințe, analize, planuri, proiecte, toate sunt pe masa de lucru și ceea ce proiectăm acum își va arăta roadele în curând. În ciuda gerului, șantierele sunt deschise atât pe calea ferată, cât și pe rutier.

Tunelurile de pe A1 au o rată de progres spectaculoasă, A7 își continuă drumul spre finalizare, la fel și A0 Nord, în vreme ce, pe A8 începe proiectarea pe sectorul montan în totalitate.

Constructorii din domeniul feroviar își doresc ca anul acesta să ajungă în prim plan, iar această concurență frumoasă între rutier și feroviar va genera realizări remarcabile”, a scris el pe Facebook.

2026 a adus vești bune pe șantierele montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești. Un segment ar putea fi inaugurat mai devreme, în acest an, încep forajele la Tunelul Poiana (1,7 kilometri), iar noi secțiuni intră în șantier pe Valea Oltului.

Autostrada Sibiu - Pitești, zona Boița. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

O treime din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești au fost deschiși traficului rutier, între localitățile Sibiu și Boița (14 kilometri) și Curtea de Argeș și Pitești (30 de kilometri).

Cea mai dificilă porțiune a primei autostrăzi montane din România, între Boița și Curtea de Argeș, se află în șantier și are termen de finalizare în perioada 2027–2028. Aceasta traversează Valea Oltului și Valea Băiașului, trecând prin județele Sibiu, Vâlcea și Argeș, pe o lungime de aproximativ 80 de kilometri.

Șantierele celor trei secțiuni sunt însă complexe, fiind necesară construcția a nouă tuneluri, cu o lungime totală de 8,5 kilometri, și a aproximativ 100 de pasaje.

Începutul anului 2026 a adus vești optimiste pe șantierele celor trei loturi aflate în lucru pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești.