search
Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

ÎCCJ atacă la CCR modificările Codului de procedură penală. Ce contestă judecătorii

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, vineri, să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la modificările aduse Codului de procedură penală, invocând posibile încălcări ale dreptului la apărare și ale principiilor unui proces echitabil.

Sesizarea a fost făcută la CCR FOTO ccc.ro
Sesizarea a fost făcută la CCR FOTO ccc.ro

Decizia a fost luată vineri, 22 mai 2026, în cadrul Secțiilor Unite ale instanței supreme, a transmis ÎCCJ printr-un comunicat.

„Cu participarea unui număr de 96 judecători cu respectarea cerințelor de cvorum prevăzute de lege, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis sesizarea Curții Constituționale a României pentru controlul constituționalității, înainte de promulgare, în ceea ce privește: Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x nr. 228/2026) în raport de prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 și art. 124 alin. (1) și (2) din Constituție”, se arată în comunicat.

Sesizarea ÎCCJ către CCR susține că modificările propuse la Codul de procedură penală (PL-x 228/2026) sunt „neconstituționale pentru că afectează coerența procedurii penale și drepturile procesuale ale părților”.

„Viciile de neconstituționalitate se referă la nesocotirea principiilor constituționale ale legalității și clarității legii, egalității în drepturi, respectării dreptului la apărare, la un proces echitabil și înfăptuirii justiției într-un stat de drept”, precizează instituția.

Potrivit comunicatului, ÎCCJ susține că modificările propuse prin PL-x 228/2026 încalcă mai multe prevederi constituționale privind legalitatea și claritatea legii, egalitatea în drepturi, dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil și înfăptuirea justiției într-un stat de drept.

Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat, totodată, o serie de observații privind aceste modificări legislative. Astfel, principalele aspecte ale sesizării vizează mai multe intervenții legislative considerate problematice în aplicare, printre care:

1. Reunirea și disjungerea cauzelor în camera preliminară

Potrivit ÎCCJ, legea introduce posibilitatea reunirii și disjungerii cauzelor în camera preliminară, însă „fără corelare cu regulile existente”. Instituția notează că judecătorul de cameră preliminară ar putea „să intre indirect pe fondul cauzei, deși rolul lui se rezumă la verificarea legalității urmăririi penale”.

Sunt semnalate și dificultăți practice: „la ce parchet se restituie cauza, cum se separă dosarele reunite, cum se evită soluțiile contradictorii”.

2. Eliminarea citării la termenele ulterioare

O altă modificare prevede că, după primul termen, părțile trebuie să „urmărească parcursul dosarului”. ÎCCJ apreciază că norma este „vagă și neclară”.

Instituția arată că pot fi afectate dreptul la apărare și procesul echitabil, întrucât părțile „nu mai sunt citate nemaiavând posibilitatea să afle termenele noi stabilite în continuare”.

Sunt indicate dezavantaje pentru „persoanele vulnerabile: deținuți, vârstnici, victime, persoane care nu au acces la internet sau nu dețin cunoștințele digitale pentru utilizarea platformelor”.

3. „Autoritatea de lucru judecat” în camera preliminară

ÎCCJ mai arată că legea transformă în definitive concluziile judecătorului de cameră preliminară privind legalitatea probelor, în ceea ce privește „Autoritatea de lucru judecat”.

Potrivit documentului, acest lucru „contrazice jurisprudența CCR, care permite verificarea legalității probelor și în faza de judecată”.

Se subliniază că instanța de fond ar fi împiedicată „să mai analizeze probe obținute nelegal sau neloial”, ceea ce „limitează dreptul la apărare și rolul instanței de judecată în înfăptuirea justiției”.

„Pentru a se evita decizii ulterioare care constată neconstituționalitatea unor prevederi normative după aplicarea lor în procedurile judiciare, cu efecte negative asupra instanțelor judecătorești și a soluționării cauzelor, se impune verificarea constituționalității cadrului de reglementare adoptat prin legea atacată”, au conchis reprezentanții ÎCCJ.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
digi24.ro
image
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații
stirileprotv.ro
image
EXPLOZIV! Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1 miliard de euro, la sacoșă. Țara noastră a fost folosită ca zonă de tranzit. O singură persoană a reușit să introducă în țară peste 210 milioane de euro cash
gandul.ro
image
Nawrocki, mesaj direct pentru Trump: „Alianțele bune se bazează pe cooperare”
mediafax.ro
image
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
fanatik.ro
image
Cum împarte Guvernul 52 de milioane de euro din prima de carieră didactică: grosul banilor alocați de Uniunea Europeană pentru cursurile de formare se întoarce tot în buzunarele statului
libertatea.ro
image
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
digi24.ro
image
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
gsp.ro
image
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
digisport.ro
image
Cea mai specială și ascunsă destinație din Franța, Grecia, Portugalia, Italia și Spania
click.ro
image
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Momentul în care trupul româncei moarte în Germania e scos de sub ruine. Familia Andreei era de faţă
observatornews.ro
image
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
cancan.ro
image
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Și-a montat panouri solare în curte ca să reducă factura la curent. După o lună, a spus cât economisește de fapt
playtech.ro
image
Doi jucători olteni au primit convocarea lui Hagi, dar și-au programat nunta în aceeași săptămână! Situație incredibilă la națională
fanatik.ro
image
E-mailul pe care Meta l-a trimis miilor de angajați concediați. "Vă rugăm să vă strângeți lucrurile personale de la birou și să mergeți acasă"
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
digisport.ro
image
Hagi a anunțat lotul pentru meciurile din iunie: surprizele noului selecționer
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pacea de la Cotroceni! PSD, PNL, USR şi UDMR au semnat acordul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Ministerul Muncii, anunț privind modificările la vechimea în muncă de la 1 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
gsp.ro
image
Cum a ajuns criminalul din APEX să fie idolul internetului. Scena virală cu Taron Egerton a devenit MEM pe internet. Milioane de oameni o copiază
actualitate.net
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
„Am zero prieteni”. Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Îmi spun mie să nu uit să fiu fericit”
click.ro
image
Mesajul scris cu cretă schimbă totul despre tragedia din Maldive. Ce au descoperit scafandrii după zile întregi de căutări
click.ro
image
Demi Moore, schimbare de look radicală. Actrița de 63 de ani a renunțat la părul lung
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Sheryl Crow foto Profimedia jpg
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
image
„Am zero prieteni”. Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Îmi spun mie să nu uit să fiu fericit”

OK! Magazine

image
Toți amanții Prințesei. Cei 10 bărbați cu care Lady Diana a avut aventuri înaintea divorțului de Charles

Click! Pentru femei

image
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații

Click! Sănătate

image
Atenţie la acest medicament! A cauzat 20 de decese