Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Ungaria – Schimbarea a venit din interiorul sistemului. La ce să ne așteptăm de la Peter Magyar

Alegerile din Ungaria au avut ecou global prin descinderea, care s-a dovedit contraproductivă, a vicepreședintelui SUA la final de campanie, prin miza pentru Rusia a celui mai loial și vocal dintre pionii săi europeni și prin exasperarea de la Bruxelles și din marile cancelarii din UE față de blocajul impus de Viktor Orban, mai ales sprijinirii Ucrainei cu împrumutul masiv de 90 de miliarde de euro.

Mobilizarea la urne – peste 76% – și super-majoritatea de peste două treimi din Parlament obținută de partidul Tisza (care va avea 138 de deputați), nu lasă loc de discuții. De aici și acceptarea promptă a înfrângerii de către Orban, al cărui partid va fi reprezentat de 55 de parlamentari.

O nuanță, totuși: diferența în voturi nu a fost atât de categorică, primele două formațiuni politice fiind despărțite de 850.000 de voturi din cele 5,88 milioane exprimate în total. Mobilizarea la urne a tinerilor și sistemul electoral modificat de Orban – pentru a profita celui mai mare partid, fapt care s-a întors împotriva liderului Fidesz – au răsturnat un regim înșurubat la putere de 16 ani și care, la precedentele alegeri, în 2022, câștiga cu cel mai mare scor obținut de vreun partid maghiar în epoca post-comunistă.

Peter Magyar își începe cariera la vârf aureolat, așadar, la numai 45 de ani, de victoria asupra liderului care a dominat viața politică ungară după 1989 – Viktor Orban a guvernat mai mult de jumătate din această perioadă, în total 20 de ani.

Produs al ”sistemului”, crescut în proximitatea lui Orban, de care s-a rupt în 2024 într-o manieră care i-a asigurat brusc notorietatea, Magyar concentrează acum atât o cantitate imensă de speranță, internă și externă, cât și multe semne de întrebare. Pentru că, în mod abil, a lăsat aspecte esențiale neclarificate complet, cum este raportarea la Ucraina.

Un inițiat în jocul politic

Fratele bunicii lui Magyar a fost președintele Ungariei între 2000 și 2005, după ce fusese anterior ministru, iar bunicul (judecător la Curtea Supremă) și mama sa (vicepreședintă a Oficiului Judiciar Național) au activat la vârful sistemului de justiție. Timp de 22 de ani, Magyar a fost membru al Fidesz, căsătorit din 2006 cu Judit Varga, din cercul imediat de încredere al lui Orban și devenită ulterior ministru al Justiției. Prieten bun cu Gergely Gulyás, șeful de cabinet al lui Orban, Magyar a stat mult timp în umbra soției, de care a divorțat în 2023.

Așadar, lovitura dată lui Orban a venit din interiorul sistemului de putere, din partea unui personaj mult timp necunoscut marelui public, dar inițiat în jocul politic și care, în doar doi ani, a reușit, cu o energie și o determinare cum numai Viktor Orban a mai avut în tinerețe, să spargă embargoul mediatic și să se facă auzit, convocând mitinguri de protest tot mai populare și străbătând la pas întreaga Ungarie, mergând direct la votanții din sate, multă vreme captivi ai Fidesz.

A câștigat mai ales datorită puternicului mesaj anti-corupție, dorit de o populație tot mai frustrată de clientelismul scandalos și de eșecul economic din ultimii ani al regimului Orban.

Într-un spațiu suprasaturat de obsesia anti-sorosistă, Magyar a avut inspirația de a se poziționa ”post-ideologic” – ”nici de stânga, nici de dreapta, ci pragmatic”. Promisiunea sa este o “Ungarie Umană și Funcțională”, cu un aparat de stat depolitizat și spre care vrea să atragă experți.

Și în relația cu UE a propus o abordare pragmatică: să readucă Ungariei fondurile europene – 18 miliarde de euro – blocate de Comisia Europeană pentru că Ungaria nu a garantat independența sistemului judiciar și respectarea libertăților individuale.

Iar în plan extern, mesajul a fost tranșant: „Vom deveni din nou o țară europeană. Ruszkik haza! (Rușilor, plecați acasă!). Ungaria nu trebuie să fie vasalul nimănui”.

Cu o mențiune: Peter Magyar nu s-a arătat, până acum, ca fiind pro-ucrainean. Va accepta ajutorul UE pentru Ucraina și va remedia relația cu Kievul – asta e de așteptat, dar rămâne necunoscuta: unde va fixa limita?

Pentru că pe teme sensibile pentru publicul maghiar – majoritar conservator și bombardat îndelung de agresiva propagandă oficială – Magyar a rămas apropiat poziției orbaniste, precum în cazul imigrației și drepturilor homosexualilor.

Relația româno-maghiară

Dar pe noi, românii, ne interesează mai ales relația bilaterală.

Magyar a fost definit ca un naționalist civic, spre deosebire de naționalismul revizionist al lui Orban. Marșul său de 11 zile prin Ungaria s-a încheiat, în mai anul trecut, la Oradea, pentru a transmite un mesaj și maghiarilor din Ardeal. După obsesia lui Orban pentru harta Ungariei Mari, Magyar promovează perspectiva europeană a regăsirii maghiarilor sub umbrela UE.

Rămâne de văzut dacă va continua ajutorul economic pentru comunitatea maghiară din România – și probabil că da, dar în alt mod, decât pe rețelele clientelare și netransparente.

Mai ales, însă, va conta greu în politica românească modul în care se va poziționa față de UDMR, transformată de echipa lui Kelemen Hunor într-o anexă a Fidesz. S-ar putea ca PSD tocmai să-și fi pierdut principalul aliat…

