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Membrii rețelei care falsificau vechimea în muncă pentru pensii mai mari vor fi cercetați în libertate

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Tribunalul București a respins vineri solicitarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) de arestare preventivă a șapte inculpați în dosarul fraudelor cu pensii să fie plasate sub control judiciar.

Tribunalul București
Tribunalul București a respins solicitarea DIICOT FOTO Arhivă

În acest dosar sunt în total 20 de inculpați, inclusiv doi funcționari publici. Din numărul total, 13 au fost plasați sub control judiciar de DIICOT, iar pentru șapte dintre ei s-a cerut arestarea preventivă.

Totuși Tribunalul București a respins această solicitare și a decis că șase dintre persoanele vizate de procurori în dosarul fraudelor cu pensii să fie plasate sub control judiciar, potrivit Digi24.

Amintim că procurori ai DIICOT şi poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate au făcut, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi şi Galaţi, reuşind destructurarea unei reţele infracţionale care „vindea”, cu sume cuprinse între 15.000 şi 50.000 de lei, vechime fictivă în muncă unor persoane vulnerabile şi fără un loc de muncă real.

Gruparea era formată din şapte membri, între care şi doi funcţionari publici, şi acţiona încă din 2018, până în prezent fiind descoperiţi peste 860 de „beneficiari” pe nedrept ai unor pensii mai mari, unii dintre aceştia neavând, în realitate, dreptul la pensie. Potrivit anchetatorilor, paguba adusă Caselor teritoriale de pensii se ridică la 7 milioane de lei. Pentru a-şi pune planul în aplicare, presupuşii infractori introduceau informaţii nereale în bazele de date ale ANAF.

Cercetările au relevat că, începând cu anul 2018, în Capitală s-a constituit şi a activat un grup infracţional organizat specializat în comiterea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prin introducerea on-line în bazele de date ale ANAF a unor date informatice nereale, reprezentate de declaraţiile fiscale D 112 (declaraţia privind obligaţia de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) care atestă o vechime fictivă în muncă pentru aproape 900 de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii la emiterea deciziilor de pensionare şi implicit stabilirea cuantumului pensiei.

Membrii reţelei au folosit asociaţii non-profit fără activitate, societăţi comerciale fantomă şi persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obţină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 şi 50.000 lei.

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