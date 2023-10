Medicul lui Benjamin Netanyahu, mesaj pentru premierul israelian: „I-am spus asta din partea românilor”

Herman Berkovits, medicul cu origini maramureșene al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a comparat acțiunile teroriștilor Hamas cu Holocaustul și spune că Israel îi va menaja pe civilii palestinieni, dar îi va găsi și în gaură de șarpe pe teroriști

Herman Berkovits (77 de ani), medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, este legat sufletește de România, țară pe care o consideră a doua casă, și nu întâmplător. Născut la Târgu Lăpuș, Berkovits e consul onorific al României în Israel şi cetățean de onoare în București și Iași și Doctor Honoris causa şi decorat de universităţi de medicină recunoscute din România, precum cele din Cluj, Bucureşti şi Iaşi.

Medicul cu origini în România a discutat cu prietenul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu, și a dezvăluit pentru „Adevărul” o parte a discuției.

„Au fost câteva lucruri personale, el m-a chemat pentru că voia să discutăm ceva. Ce pot să spun e că i-am spus de mesajele primite din România, de cele oficiale, dar și de cele ale prietenilor mei români. I-am spus că românii ne sunt alături, că vor să ne ajute și că am primit o mulțime de mesaje emoționante din România”, a spus Berkovits.

Serviciile au dat-o în bară

În opinia sa, serviciile intelligence israeliene au fost total depășite.

„E cumva paradoxal, noi știm tot ce se întâmplă în toată lumea, dar uite că nu am știut ce se întâmplă la noi. Serviciile au dat-o în bară, asta e clar”, adaugă el.

Mai mult, palestinenii păreau „îmblânziți” și de banii primiți lunar din partea Israelului.

„În ultima vreme, palestinienii beneficiau de fonduri importante, iar tot mai mulți muncitori palestineni lucrează în orașele Israelului. Tot din Israel primește apă și energie electrică toată Gaza. Serviciile credeau că Hamas nu vrea război, ci banii Israelului. Uite că s-au înșelat. Ei au luat și banii Israelului, au provocat și război”, completează Berkovits.

Hamas i-a unit pe toți israelienii

Iar dacă înainte de atacul Hamas Israelul era dezbinat, iar conflictul dintre putere și opoziție era unul încins, acum totul s-a schimbat.

„Israelul e acum unit, opoziția și puterea vorbesc într-o singură voce, iar în zilele următoare probabil că va fi un guvern de unitate națională. Războiul ne-a unit din nou, așa cum s-a petrecut de fiecare dată. Toți politicienii care erau stânga radicală și susțineau să fim înțelegători și indulgenți cu dușmanul au devenit dreapta radicală, nu-ți vine să crezi ce discursuri au acum. Toți vor să luptăm, să stârpim dușmanul”, mai spune medicul.

El compară crimele teroriștilor Hamas cu cele comise în timpul Holocaustului. Există însă o mare diferență, subliniază medicul: „Acum suntem un stat puternic, cu o armată puternică. Nu mai suntem în anii 1940, suntem în 2023, iar Israel e o țară puternică acum și va învinge”. Herman Berkovits explică și cine e în realitate dușmanul și cum operează trupele israeliene.

„Nu vom măcelări civili”

„Ne-ar fi foarte simplu să radem Gaza de pe suprafața pământului, dar nu o vom face. Noi dăm cinste vieții, nu morții. Nu suntem ca teroriștii care vor să ajungă în Paradis măcelărind oameni nevinovați. Nu vom măcelări civilii palestinieni, dar trebuie să intrăm în Gaza. Vom intra în Gaza și îi vom căuta pe teroriști în tunelurile în care s-au ascuns și folosesc oamenii răpiți din Israel, ba chiar și pe ai lor, pe civili, ca scuturi umane. Vor plăti cu toții”, dă asigurări el.

În opinia sa, războiul va dura câteva săptămâni și va fi unul greu. Vor muri mulți soldați israelieni, însă de această dată armata nu se va opri până la ultimul terorist. Iar faptul că SUA au transmis că sunt alături de Israel va face ca țări precum Iranul să nu se implice în război, chiar dacă, spune el, Teheranul i-a susținut pe teroriști cu arme și bani.

Medicul are emoții foarte mari pentru nepoata sa, Abi.

„Mă aflam la clinica mea din Ierusalim când au bombardat orașul. Am stat și am consultat și ultimul pacient. Am emoții mai mult pentru nepoata mea, Adi. Ea are 19 ani și e în armată, luptă împotriva teroriștilor. Mi-a spus doar atât: «Bunicule, te iubesc!» Nu mi-a zis altceva, nici nu putea, nu are voie să spună unde e și ce face acum”, încheie Herman Berkovits.