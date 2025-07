Berkovits Herman, medicul premierului israelian, numit consilier onorific al ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat numirea în funcția de consilier onorific a doctorului Berkovits Herman. El este medicul premierului israelian și a fost consul onorific al României în Israel.

„Astăzi am avut onoarea să îl primesc la Ministerul Sănătății pe domnul dr. Berkovits Herman, o personalitate medicală de renume internațional”, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, explicând că acesta activează în Israel și a fost un susținător constant al României, țara sa natală, „contribuind la dezvoltarea sistemului nostru de sănătate și alinierea acestuia la standardele internaționale”.

El a anunțat totodată numirea în funcția de consilier onorific a doctorului Berkovits Herman.

„Discuția noastră s-a concentrat pe aspecte esențiale, precum finanțarea sistemului public de sănătate și digitalizarea acestuia, procese necesare pentru creșterea transparenței și corectitudinii în actul medical.

Sunt încântat să anunț că, începând de astăzi, domnul doctor Berkovits Herman va deveni consilierul meu onorific. Experiența sa vastă și viziunea internațională ne vor ghida în implementarea unor reforme importante, toate având în vedere un singur scop: să punem pacientul în centrul sistemului de sănătate. Încrederea ne face bine”, a mai transmis ministrul.

Herman Berkovits a fost numit și consilier onorific în echipa premierului Ilie Bolojan.

Cine este Berkovits Herman

Herman Berkovits a plecat din România în 1975 din cauza regimului Ceauşescu. Absolvent al Facultăţii de Medicină din Cluj-Napoca, specializarea pediatrie, Herman Berkovits şi-a clădit o carieră în Israel, devenind unul din cei mai recunoscuţi medici în ţara sa de adopţie.

Herman Berkovits este medicul personal al premierului Israelian Benjamin Netanyahu. Specializat în pediatrie, Berkovits Herman a fost mai întâi medicul copilului lui Netanyahu, pe când actualul premier era adjunctul ministrului de Externe israelian. Soţia sa i-a învăţat pe copiii lui Netanyahu să cânte la pian.

El este și cel care s-a ocupat de preluarea şi tratarea răniţilor de la Colectiv. „În urmă cu câteva luni, când a avut loc acea tragedie din Colectiv, am primit un telefon în care mi s-a spus ce s-a întâmplat. Am foarte multe cunoştinţe făcute în aceşti ani - politicieni, oameni de afaceri-, şi am dat zeci de telefoane pentru a organiza o donaţie pe care am adus-o în România. Era vorba de o unsoare specială. Unsoarea a ajutat peste 100 de răniţi. Curăţă rana şi nu este nevoie de intervenţie chirurgicală. Am făcut donaţie de 150.000 de euro şi am adus şi doi medici specialişti. Au fost internaţi şi trei bolnavi. Unul a murit, iar doi sunt acasă”, relata medicul în urmă cu câțiva ani.