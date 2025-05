Godină explică de ce susține decizia CCR. „V-ar conveni să vă faceți publice veniturile, conturile, mașina, casa?”

Celebrul polițist Marian Godină face notă discordantă cu valul de reacții care critică decizia CCR de joi - prin care declarațiile de avere nu vor mai fi publice - și consideră că cei mai mulți s-au revoltat gândindu-se la demnitari, nu la toți functionarii publici.

Polițistul-influencer descrie propria sa situație înainte de a-și întreba urmărirorii dacă lor le-ar conveni să-și facă publice „veniturile, conturile, mașina, casa, salariul soțului/soției”.

„Încep prin a spune că, spre deosebire de cei mai mulți dintre cei care sunt acum revoltați de decizie, eu mă număr printre persoanele care au obligația de a depune declarație de avere anual, pentru că sunt polițist, adică funcționar public cu statut special. În primii ani ca polițist, completarea declarației de avere mi se părea ceva banal, aveam doar de făzut Z-eturi peste tot, nu aveam nici imobil, nici mașină, nici bijuterii, dar nici credite.Apoi, am făcut un credit de nevoi personale, pe 10 ani. Nu știu cum e pentru voi, dar pentru mine, cel putin la momentul ăla, treaba asta era o chestie intimă, un lucru de care nu mi-aș fi dorit să afle părinții mei, vecinii, frații sau nea Gigel cu acces la internet. În orice caz, să ai un credit poate naște doar milă, nu invidie, deci nu e așa grav”.

„De ce vi se pare asta normal? Mie nu mi se pare”

Marian Godină precizează că textul postat este doar opinia sa personală.

„Într-un an, cred că în 2017, mi-e și teamă să nu cumva să greșesc anul, părinții mei au decis să îmi doneze mie casa părintească. Vi se pare actul ăsta ceva intim? Mie da. Normal că a apărut în declarația de avere. Un jurnalist binevoitor a căutat declarația mea și a scris «Oare cine i-a donat lui Godină o casă în Brașov?». Sunt convins că și la ora asta există persoane care au citit atunci și au rămas cu impresia că cineva mi-a dat mie o casă contra ceva servicii.De ce oare trebuie să fie public că părinții mei mi-au donat o casă, că se află în Brașov și că are un teren în suprafață de x mp? În alt an, am mers la Antena 1 la iUmor, contra cost, normal, pentru că am fost pe munca mea. A apărut și asta în declarația de avere, public, cu suma exactă primită. De ce vi se pare asta normal? Mie nu mi se pare”, mai spune Marian Godină

De ce trebuie să vadă oricine din lumea asta câți bani am eu în cont

Celebrul polițist mai povestește că anul trecut a făcut un credit ipotecar „care iarăși va apărea public”:

„Nu e asta ceva intim? Poate eu nu voiam ca cineva să știe asta. Nu vreau să vadă colegii, neamurile, vecinii că eu am un credit, pe câți ani, ce apartament am cumpărat și câți mp are. La fel cu mașina. Eu trebuie să scriu în fiecare an ce mașină am, ce marcă, din ce an. De ce? Am furat-o? Care e logica? De ce trebuie să vadă oricine din lumea asta câți bani am eu în cont, la zi? Că și asta sunt nevoit să completez. Poate mă sună un frate să-i dau niște bani împrumut și dacă îi zic că nu am, va zice «cum, mă, că am văzut că tu ai»?

Ce vină are soția mea că sunt eu funcționar public?

Marian Godină precizează că este de de acord să completeze declarația de avere și să o depună la ANI, dar că nu i se pare firesc ca informațiile din document să fie accesibile tuturor.

„Aaa, să nu înțelegeți greșit, sunt de acord cu completarea declarației de avere și trimiterea ei la ANI, iar cei de la ANI să mă purice cât vor, iar dacă descoperă nereguli să suport rigorile legii, dar nu mi se pare normal ca aceste date să fie publice. Ba mai mult și mai aberant, noi trebuie să trecem unde lucrează soțiile și veniturile lor. Păi cum așa? Poate nici ea nu vrea să se se știe ce venituri are, nu vrea ca o colegă a ei de muncă să vadă că ea are salariul mai mare sau mai mic. Ce vină are soția mea că sunt eu funcționar public? Să nu uităm că regulie GDPR sunt mult mai strice și nu se revoltă nimeni. Nici măcar rezultatele elevilor la Bac nu mai sunt publice” , argumentează el.

V-ar conveni să vă faceți publice veniturile, conturile, mașina, casa, salariul soțului/soției etc

Polițistul-influencer le-a dat urmăritorilor săi și o temă de gândire:

„Știu că cei mai mulți s-au revoltat gândindu-se la demnitari, nu la toți functionarii publici, dar poate ar trebui să priviți situația ceva mai obiectiv. Și, mai ales, să vă întrebați dacă vouă v-ar conveni să vă faceți publice veniturile, conturile, mașina, casa, salariul soțului/soției etc. Și dacă o să spuneți «păi dacă nu am nimic de ascuns, de ce să nu public» o să vă întreb dacă v-ar conveni să vi se asculte telefoanele. Că doar nu aveți ceva de ascuns.

PS dacă crede cineva că declarația aia de avere îi făcea pe unii să de abțină de la a fura, le aduc aminte de nenea ăla care era propria lui mamă”.

Reamintim că că joi, 29 mai, Curtea Constituțională a României a decis că prevederile legale potrivit cărora declaraţiile de avere trebuie să conţină şi bunurile şi veniturile soţilor sunt neconstituţionale, admiţând astfel o sesizare vizând două articole ale Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Decizia care permite ascunderea averilor soților și copiilor a fost luată în unanimitate de CCR, în timp ce decizia legată de interzicerea publicării acestor declarații a fost adoptată cu majoritate de voturi.

Printre cei care au criticat decizia CCR se numără și președintele României, Nicușor Dan.