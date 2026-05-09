„Mai proeuropean de atât nu știu ce e!” Președintele, apărat de sociologi după ce a fost pus la zid fiindcă a criticat UE

Discursul președintelui Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Europei, a deranjat multă lume, iar șeful statului a fost atacat după ce a criticat marile erori ale Uniunii Europene. Totuși, există suficiente voci care îi iau apărarea președintelui, inclusiv sociologi.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Europei, în care a vorbit despre beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană, despre provocările actuale, dar și despre situația politică internă, reafirmând că țara va avea „un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”.

Președintele a fost critic la adresa clasei politice și a reafirmat faptul că apartenența României la Uniunea Europeană este esențială pentru viitorul țării și a trecut în revistă câteva date privind contribuția netă a Uniunii Europene la dezvoltarea României. Totuși, deși a lăudat Uniunea Europeană și a subliniat rolul acesteia în dezvoltarea României, Nicușor Dan a amintit și câteva dintre marile greșeli ale Bruxelles-ului, începând cu renunțarea la energia nucleară și dependența de Rusia, neglijarea industriei de apărare și unele politici de mediu pe care le-a considerat excesiv de ambițioase.

A fost suficient pentru a dezlănțui o serie de atacuri la adesa sa, în mediul online cu precădere, iar mulți au susținut că șeful statului are un discurs apropiat de cel al suveraniștilor. Asta deși chiar unii dintre liderii de la Bruxelles, inclusiv președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au recunoscut cel puțin în parte aceste erori.

De ce are dreptate Nicușor Dan

Nicușor Dan a fost, însă, apărat de sociologi. Remus Ștefureac, președintele think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group, și director general al INSCOP Research este printre cei care au atras atenția asupra faptului că președintele a spus adevărul chiar și când a criticat parțial Uniunea Europeană. Într-o postare pe Facebook, Ștefureac a detaliat. Sub titlul „Cele 3 critici ale lui Nicușor Dan la adresa Uniunii Europene”, el a enumerat:

„Europa a făcut greșeli când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia. Asta a fost o greșeală.” (Precizare: motorul economic al Europei, Germania, a renunțat, dar decizia Germaniei a afectat întreaga Uniune).

„Iertare, dar asta este o critică legitimă. De unde vine supărarea asta mare pe o criticarea dependenței energetice europene față de Rusia?!?! Totuși, mesajul ăsta e chiar un apel la suveranitatea energetică a Europei. Mai proeuropean de atât nu știu ce e!? Ori am luat-o razna cu toții, orbiți de pasiuni politice/ideologice….”, a scris sociologul.

Mai departe, el a amintit și că Nicușor Dan a afirmat că Uniunea Europeană a greșit și atunci când „și-a neglijat industria de apărare”.

„Iertare din nou, dar asta e o declarație și mai pro-europeană. Vorbește despre suveranitate militară, despre independența strategică a Europei! Unde e critica, și de unde vine dorința asta subită a bulei de a avea o Europa slabă militar în fata Rusiei pe findul diminuării prezenței americane”, a adăugat Ștefureac.

O a treia afirmație a președintelui, care i-a deranjat pe unii a fost că UE a greșit “când politicile de mediu au impus „ținte mult prea ambițioase”, care au afectat industria grea europeană.

„Din nou iertare, dar Europa viitorului despre care ne vorbește și Mario Draghi are nevoie de energie și producție industrială competitivă. Altfel, pierdem masiv resurse, locuri de muncă și prosperitate. Este un apel la suveranitate industrială europeană, baza dezvoltării Europei unite puternice a viitorului. Pur proeuropean. Unde Dumnezeu e problema? De unde atâta lume supărată. Oare a citit/ascultat toată lumea ce a spus omul la Controceni? Sau e doar un festival de acumulări și revărsări ale unor frustrări politice recente. Vă rog, aprindeți lumina pentru ca eu nu mai înțeleg nimic…”, a scris Remus Ștefureac.

Bruxelles-ul și-a recunoscut din erori

Și sociologul Vladimir Ionaș a remarcat că șeful statului a avut dreptate atunci când a vorbit despre marile erori ale Bruxelles-ului. În sprijinul afirmației sale, Ionaș a citat-o și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a admis că Uniunea Europeană a comis o eroare uriașă strategică atunci când a renunțat la industria nulceară și a acceptat să devină dependentă de gazele naturale și de petrolul Rusiei.

„Că nu place adevărul decât atunci când e conform viziunii noastre despre adevăr e clar. Aș vrea să îmi indice și mie cineva o informație falsă a Președintelui din discursul de Ziua Europei! Una! Am văzut că afirmația despre renunțarea la energia nucleară e dezbătuta. Foarte puternic. Că doar Germania....că doar Italia etc. Vă citez din doamna care conduce UE și care a făcut parte din guvernul Germaniei care a renunțat la nuclear: „reducerea ponderii nucleare a fost o alegere — cred că a fost o greșeală strategică pentru Europa să întoarcă spatele unei surse fiabile, accesibile și cu emisii reduse de energie”, a punctat Vladimir Ionaș.