Mai multe drone detectate aproape de Sulina. Două aeronave Eurofighter Typhoon au survolat zona din apropierea graniţei cu Ucraina

Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine NE de Sulina, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au decolat de la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu şi au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina.

”În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine NE de Sulina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina. La scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord şi ulterior semnalul electronic a dispărut”, au anunţat, vineri, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au aterizat la Baza 57 Aeriană.

Forţele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detaşament de cinci aeronave de luptă, la misiunea de Poliţie Aeriană întărită, pentru protejarea spaţiului aerian naţional şi aliat.