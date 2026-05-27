search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Serviciile britanice ridică nivelul de alertă privind Rusia și avertizează asupra unor acte de sabotaj „de la sălile de consiliu până în casele oamenilor”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Serviciile de informații britanice avertizează că Regatul Unit se confruntă cu o intensificare a amenințărilor din partea Rusiei, inclusiv atacuri cibernetice, sabotaj și tentative de destabilizare. Principalele ținte: infrastructura critică și procesele democratice.

Marea Britanie, sub presiunea războiului hibrid al Rusiei. FOTO: Shutterstock
Marea Britanie, sub presiunea războiului hibrid al Rusiei. FOTO: Shutterstock

Regatul Unit se află într-un „moment decisiv”, în condițiile în care Rusia „vizează neîncetat” infrastructura critică, instituțiile democratice și lanțurile de aprovizionare, a avertizat directoarea agenției britanice de informații tehnice și securitate cibernetică GCHQ, Anne Keast-Butler.

Şefa GCHQ a făcut o trecere în revistă a principalelor amenințări de securitate cu care se confruntă Marea Britanie, subliniind că mediul internațional de securitate devine tot mai instabil și mai complex și a indicat Rusia ca fiind responsabilă de acțiuni care vizează „infrastructura critică, procesele democratice, lanțurile de aprovizionare și încrederea publică”.

Anne Keast-Butler a susținut că agenția pe care o conduce lucrează constant pentru a contracara atacurile cibernetice și ceea ce ea a numit „acte iresponsabile de sabotaj și tentative de asasinat”, desfășurate în contextul tensiunilor geopolitice actuale.

„În fața unei astfel de agresiuni și a acestui haos, GCHQ lucrează neobosit împreună cu partenerii din domeniul informațiilor și apărării pentru a diminua și reduce amenințarea rusă”, a afirmat ea.

GCHQ, cea mai mare dintre cele trei agenții de informații ale Marii Britanii, alături de MI5 și MI6, se ocupă în principal de securitate cibernetică și interceptarea comunicațiilor. Cu sediul la Cheltenham, într-o clădire emblematică supranumită „Doughnut”, agenția consumă o parte semnificativă din bugetul destinat serviciilor de informații.

„Acte de sabotaj și tentative de asasinat” atribuite Rusiei

De-a lungul anilor, Kremlinul a fost acuzat de implicare în mai multe operațiuni controversate pe teritoriul Marii Bri inclusiv uciderea fostului ofițer KGB Alexander Litvinenko, în 2006, prin otrăvire cu poloniu radioactiv la Londra, dar și tentativa de asasinare a fostului agent dublu Sergei Skripal, în 2018, la Salisbury, folosind agentul neurotoxic Noviciok.

În ultimii ani, după invazia pe scară largă a Ucrainei și sprijinul oferit Kievului de către Londra, autoritățile britanice au vorbit tot mai des despre existența unui „război hibrid” purtat de Rusia împotriva statelor occidentale, notează BBC.

Totodată, serviciile britanice au semnalat activitatea intensă a așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, formată din sute de nave care ar fi intrat în apele Regatului Unit, după ce autoritățile de la Londra au amenințat cu măsuri de interceptare.

China, tehnologia și noua competiție globală

Pe lângă Rusia, șefa GCHQ a atras atenția și asupra Chinei, despre care a spus că a devenit o superputere în domeniul științei și tehnologiei, cu capacități avansate în zona serviciilor de informații, a operațiunilor cibernetice și a sectorului militar.

În acest context, Anne Keast-Butler a subliniat că progresele accelerate în inteligența artificială și tehnologiile emergente reduc timpul în care Regatul Unit și aliații săi pot rămâne în fruntea inovației, descriind situația ca pe un proces în care „terenul de sub picioarele noastre se schimbă”.

Ea a insistat asupra necesității unei colaborări mai strânse între guvern, industrie, mediul academic și populație pentru consolidarea securității cibernetice, într-un moment în care atacurile informatice devin tot mai frecvente și mai sofisticate.

Securitate cibernetică la „toate nivelurile societății”

În acest context, șefa GCHQ a făcut apel la o îmbunătățire generalizată a securității digitale, de la mediul de afaceri până la utilizatorii obișnuiți, îndemnând populația să renunțe la parolele clasice în favoarea cheilor de acces și să acorde o atenție mult mai mare protecției online.

„De la sălile de consiliu până la sufrageriile proprii”, securitatea cibernetică trebuie tratată cu o urgență mult mai mare, inclusiv prin integrarea sa în noile tehnologii și protejarea lanțurilor de aprovizionare, a avertizat oficialul.

„Acasă, asta înseamnă să luați măsuri importante chiar acum pentru a înlocui parolele cu chei de acces (passkeys), iar pentru societate, înseamnă integrarea securității în noile tehnologii, protejarea lanțurilor de aprovizionare și tratarea securității cibernetice cu o urgență de zece ori mai mare”, a explicat Anne Keast-Butler.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
digi24.ro
image
Horoscop 27 mai 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de job
stirileprotv.ro
image
Cum au fost aruncați în aer banii orădenilor pentru 2 linii aeriene fără călători: 3,3 milioane de euro pentru zboruri în care se află doar doi pasageri. Contractul a fost semnat pe vremea când președintele CJ era Ilie Bolojan
gandul.ro
fără imagine
Download our new free desktop app
temp.sh
image
Dinamo – Craiova, derby-uri la transferuri. Nicolescu a dezvăluit cum l-a ratat pe David Matei, cum l-a convins pe Duțu
fanatik.ro
image
Sean Wiswesser, fost ofițer senior CIA și expert în spionajul rusesc: „Am fi proști să credem că Federația Rusă nu vizează activ Guvernul României. O fac și o vor face întotdeauna”
libertatea.ro
image
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Aryna Sabalenka a văzut cum a putut să intre Naomi Osaka pe teren și a descris-o într-un singur cuvânt
digisport.ro
image
Șoferii care își lasă mașinile parcate pe străzile unde urmează să intervină echipele de salubrizare riscă amenzi usturătoare. În ce oraș mare din România s-ar putea întâmpla acest lucru
click.ro
image
O familie care și-a plătit o vacanța de vis în Egipt a avut un șoc major când a ajuns la Hurghada: „Ne-am îmbolnăvit”
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Analiștii financiari anticipează vremuri grele: Leul pierde teren, iar perspectivele economice se înrăutățesc
observatornews.ro
image
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
cancan.ro
image
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Dom de căldură neobişnuit format deasupra Europei! Temperaturile vor fi sufocante în următoarea perioadă
playtech.ro
image
El este antrenorul român care și-a dat amendă singur după ce a întârziat 20 de secunde. Tocmai a plecat din SuperLiga!
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Bijuteria de 10 milioane de euro a fost la un pas să primească numele lui Mircea Lucescu, dar a ieșit altceva
digisport.ro
image
Cursă contra cronometru în Laos. Șapte oameni sunt captivi de aproape o săptămână într-o peșteră inundată
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 27 mai. Ziua în care revin emoții și persoane din trecut. Zodiile care azi riscă să piardă tot
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Medeea Marinescu împlinește 52 de ani. Povestea actriței care a cunoscut succesul încă din copilărie. „Cred în destin, dar într-un destin pe care la un moment dat îl poți influența”
click.ro
image
Magdalena Chihaia, reacție explozivă când Dinu Maxer a fost întrebat dacă a felicitat-o pe Deea pentru căsătorie: „Ea nu există!”
click.ro
image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce se întâmplă în organism dacă bei bere în fiecare zi. Ce spun experții despre acest obicei
image
Medeea Marinescu împlinește 52 de ani. Povestea actriței care a cunoscut succesul încă din copilărie. „Cred în destin, dar într-un destin pe care la un moment dat îl poți influența”

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
A schimbat muzica pentru totdeauna, dar a trăit o viață plină de controverse! Povestea lui Michael Jackson

Click! Sănătate

image
O mișcare a mâinii poate preveni demenţa