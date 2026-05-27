Serviciile britanice ridică nivelul de alertă privind Rusia și avertizează asupra unor acte de sabotaj „de la sălile de consiliu până în casele oamenilor”

Serviciile de informații britanice avertizează că Regatul Unit se confruntă cu o intensificare a amenințărilor din partea Rusiei, inclusiv atacuri cibernetice, sabotaj și tentative de destabilizare. Principalele ținte: infrastructura critică și procesele democratice.

Regatul Unit se află într-un „moment decisiv”, în condițiile în care Rusia „vizează neîncetat” infrastructura critică, instituțiile democratice și lanțurile de aprovizionare, a avertizat directoarea agenției britanice de informații tehnice și securitate cibernetică GCHQ, Anne Keast-Butler.

Şefa GCHQ a făcut o trecere în revistă a principalelor amenințări de securitate cu care se confruntă Marea Britanie, subliniind că mediul internațional de securitate devine tot mai instabil și mai complex și a indicat Rusia ca fiind responsabilă de acțiuni care vizează „infrastructura critică, procesele democratice, lanțurile de aprovizionare și încrederea publică”.

Anne Keast-Butler a susținut că agenția pe care o conduce lucrează constant pentru a contracara atacurile cibernetice și ceea ce ea a numit „acte iresponsabile de sabotaj și tentative de asasinat”, desfășurate în contextul tensiunilor geopolitice actuale.

„În fața unei astfel de agresiuni și a acestui haos, GCHQ lucrează neobosit împreună cu partenerii din domeniul informațiilor și apărării pentru a diminua și reduce amenințarea rusă”, a afirmat ea.

GCHQ, cea mai mare dintre cele trei agenții de informații ale Marii Britanii, alături de MI5 și MI6, se ocupă în principal de securitate cibernetică și interceptarea comunicațiilor. Cu sediul la Cheltenham, într-o clădire emblematică supranumită „Doughnut”, agenția consumă o parte semnificativă din bugetul destinat serviciilor de informații.

„Acte de sabotaj și tentative de asasinat” atribuite Rusiei

De-a lungul anilor, Kremlinul a fost acuzat de implicare în mai multe operațiuni controversate pe teritoriul Marii Bri inclusiv uciderea fostului ofițer KGB Alexander Litvinenko, în 2006, prin otrăvire cu poloniu radioactiv la Londra, dar și tentativa de asasinare a fostului agent dublu Sergei Skripal, în 2018, la Salisbury, folosind agentul neurotoxic Noviciok.

În ultimii ani, după invazia pe scară largă a Ucrainei și sprijinul oferit Kievului de către Londra, autoritățile britanice au vorbit tot mai des despre existența unui „război hibrid” purtat de Rusia împotriva statelor occidentale, notează BBC.

Totodată, serviciile britanice au semnalat activitatea intensă a așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, formată din sute de nave care ar fi intrat în apele Regatului Unit, după ce autoritățile de la Londra au amenințat cu măsuri de interceptare.

China, tehnologia și noua competiție globală

Pe lângă Rusia, șefa GCHQ a atras atenția și asupra Chinei, despre care a spus că a devenit o superputere în domeniul științei și tehnologiei, cu capacități avansate în zona serviciilor de informații, a operațiunilor cibernetice și a sectorului militar.

În acest context, Anne Keast-Butler a subliniat că progresele accelerate în inteligența artificială și tehnologiile emergente reduc timpul în care Regatul Unit și aliații săi pot rămâne în fruntea inovației, descriind situația ca pe un proces în care „terenul de sub picioarele noastre se schimbă”.

Ea a insistat asupra necesității unei colaborări mai strânse între guvern, industrie, mediul academic și populație pentru consolidarea securității cibernetice, într-un moment în care atacurile informatice devin tot mai frecvente și mai sofisticate.

Securitate cibernetică la „toate nivelurile societății”

În acest context, șefa GCHQ a făcut apel la o îmbunătățire generalizată a securității digitale, de la mediul de afaceri până la utilizatorii obișnuiți, îndemnând populația să renunțe la parolele clasice în favoarea cheilor de acces și să acorde o atenție mult mai mare protecției online.

„De la sălile de consiliu până la sufrageriile proprii”, securitatea cibernetică trebuie tratată cu o urgență mult mai mare, inclusiv prin integrarea sa în noile tehnologii și protejarea lanțurilor de aprovizionare, a avertizat oficialul.

„Acasă, asta înseamnă să luați măsuri importante chiar acum pentru a înlocui parolele cu chei de acces (passkeys), iar pentru societate, înseamnă integrarea securității în noile tehnologii, protejarea lanțurilor de aprovizionare și tratarea securității cibernetice cu o urgență de zece ori mai mare”, a explicat Anne Keast-Butler.