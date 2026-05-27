Crystal Palace - Rayo Vallecano, finala Conference League. Andrei Rațiu este anunțat titular la spanioli

Meciul de fotbal Crystal Palace - Rayo Vallecano este programat miercuri seară, de la ora 22:00, pe arena „Red Bull” din Leipzig (Germania). Internaționalul român Andrei Rațiu (27 de ani) este anunțat titular la gruparea spaniolă.

Se așteaptă o confruntare plină de goluri între Crystal Palace și Rayo Vallecano, formații care au marcat mai mult decât oricare altă echipă din Conference în acest sezon și se confruntă pentru a câștigat primul lor succes european.

Rayo ajunge în finală la sfârșitul unui sezon care s-ar putea dovedi a fi cel mai important din istorie: ar putea deveni singura echipă din Madrid care pune mâna pe un trofeu în acest sezon, eclipsându-le în premieră pe rivalele din oraș, Real Madrid și Atlético Madrid.

Crystal Palace, pe de altă parte, abordează finala cu așteptări foarte mari. După ce a câștigat Cupa FA și Community Shield, antrenorul Oliver Glasner și-a propus să completeze tripla.