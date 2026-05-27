A murit Donald Newhouse, unul dintre cei mai influenți moguli media din SUA

Donald E. Newhouse, președintele uneia dintre cele mai mari edituri de familie din țară și fost președinte al consiliului de administrație al Associated Press, a murit marți. Avea 96 de ani și a murit la domiciliul său din New Jersey, a anunțat familia sa.

În timpul carierei sale, Newhouse a fost președinte al publicației Star-Ledger din Newark, New Jersey, și șef al grupului de ziare Advance Publications, pe care l-a condus în era Internetului.

„Te bucurai de compania lui. Te umplea de energie și umor atunci când te simțeai îndoielnic și slab”, a spus Anna Wintour, directoarea editorială globală a Vogue și directorul de conținut al Condé Nast, scrie New York Post.

„Era scrupulos în a nu se amesteca în afacerile editoriale, dar dacă apelai la el pentru consiliere, oferea invariabil sfaturi judicioase”, a spus ea într-un necrolog publicat marți seară de familia Newhouse.

Newhouse, care a locuit în New York, a petrecut aproape 50 de ani supraveghind cele 35 de ziare ale Advance Publications, afacerea media înființată de regretatul său tată, Samuel Irving Newhouse Sr., în 1922. Fratele său mai mare, S.I. Newhouse Jr., a fost președintele companiei și a supravegheat revistele Condé Nast. El a murit în 2017.

Un om care nu a alergat după lumina reflectoarelor

Newhouse, născut în 1929, era cunoscut pentru faptul că evita publicul.

De obicei rezervat, Newhouse a intrat în lumina reflectoarelor când a preluat rolul de președinte al Asociației Ziarelor din America, din 1993 până în 1994, și apoi de președinte al consiliului de administrație AP, din 1997 până în 2002. A fost membru al consiliului de administrație AP timp de nouă ani înainte de a deveni președintele acestuia.

„A fost un om de afaceri inteligent și perspicace. A fi în prezența lui era întotdeauna o bucurie”, a spus Doug Clifton, redactor al unuia dintre ziarele lui Newhouse, The Plain Dealer din Cleveland.

Newhouse a urmat Universitatea Syracuse, dar nu a absolvit niciodată, îndreptându-se spre afacerea cu ziare a familiei. Vizita în mod regulat ziarele sale, dar lăsa autoritatea finală de a le administra editorilor săi.

„Fiecare dintre ziarele noastre funcționează independent, cu editori puternici, care stabilesc politici pentru organizațiile lor individuale și care au autoritatea și responsabilitatea de a pune în aplicare politicile pe care le stabilesc”, a declarat el în 1993, când a preluat funcția de președinte al asociației ziarelor.

Newhouse era cunoscut pentru cheltuielile sale pentru a se asigura că ziarele primeau cele mai bune articole.

Filosofia lui Newhouse de a cheltui bani pentru a produce o acoperire de calitate și o abordare pasivă față de editorii săi au dus la multe succese, inclusiv la mai multe premii Pulitzer.

Multe dintre aceste ziare au reușit să prospere și să rămână profitabile deoarece au dominat piața lor, dar Newhouse a spus că era foarte conștient de ceea ce el numea „peisajul media în continuă schimbare” și de modul în care oamenii își primesc știrile.

Cu toate acestea, ziarele au avut în cele din urmă dificultăți financiare.