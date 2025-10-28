Video Lupta disperată a unei ursoaice cu capul blocat într-un butoi și atacată de câini: ce s-a întâmplat cu animalul

Scene dramatice în Gheorgheni, unde o ursoaică de aproximativ doi ani și jumătate a fost găsită rătăcind cu un butoi blocat pe cap. Din această cauză, animalul nu putea vedea sau respira corespunzător și se lovea în mod repetat de copaci și garduri, încercând să se elibereze.

Sursa video: Facebook/Hipparion Trails

În imagini, ursul cu butoiul pe cap poate fi văzut în timp ce încearcă să se apere de cei trei câini care o înconjoară. Incidentul a fost semnalat de personalul de la Hipparion Trails din Gheorgheni, care a alertat imediat autoritățile. Pădurarii și medicii veterinari au intervenit pentru a salva animalul aflat în suferință.

„Un pui de urs a ajuns pe proprietatea noastră cu un butoi blocat pe cap. Pădurarii și veterinarii au venit în ciuda furtunii, au tranchilizat-o în siguranță și au reușit să taie butoiul. Acum este din nou liberă și nevătămată”, au transmis reprezentanții Hipparion Trails pe Facebook.

Ursoaica a fost monitorizată după intervenție și, potrivit specialiștilor, nu a suferit răni grave. Salvatorii cred că butoiul conținea resturi alimentare, iar animalul a încercat să ajungă la hrană, rămânând blocat accidental.