Lovitură de teatru în cazul furtului tezaurului dacic din Olanda. Trei dintre suspecți nu vor fi urmăriți penal

Trei dintre suspecții în cazul furtului tezaurului de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal, potrivit deciziei procurorilor olandezi.

Deși cei trei i-au ajutat pe principalii suspecți, în viziunea Parchetului (OM) nu poate fi demonstrat că ar fi știut că jaful urma să aibă loc, scrie RTV Drenthe.

În prezent, trei bărbați din Heerhugowaard se află în arest preventiv. Acești trei suspecți principali – Douglas Chesley W., Bernhard Z. și Jan B. din Heerhugowaard – sunt suspectați, printre altele, de furtul coifului de aur și a trei brățări în noaptea de 24 spre 25 ianuarie.

Cu toate acestea, un bărbat de 26 de ani este singurul inculpat care este urmărit penal. Este suspectat de furtul de plăcuțe de înmatriculare, dar Parchetul nu poate stabili dacă acesta era conștient de jaful în curs. Acesta a fost citat la o audiere închisă a Parchetului.

Furtul tezaurului dacic a avut loc în luna ianuarie, atunci când, folosind explozibil, hoții au pătruns în Muzeul Drents și au spart vitrinele pentru a sustrage coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări din aur.

Piesele, de o valoare arheologică inestimabilă, fuseseră împrumutate de la Muzeul Național de Istorie a României pentru expoziție, iar directorul instituției a fost demis după incident, în urma deciziei de a trimite aceste artefacte valoroase în Olanda.

Comorile erau asigurate pentru 5,7 milioane de euro. Dacă obiectele nu vor fi găsite, statul olandez va trebui să despăgubească statul român.