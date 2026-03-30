Lia Savonea a dat Guvernul în judecată pentru drepturile salariale restante ale magistraților. Cere și penalități de întârziere

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a depus luni, 30 martie, o acțiune la Curtea de Apel București prin care a chemat în judecată Guvernul condus de Ilie Bolojan.

După ce Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis Guvernului, vineri, 27 martie, o plângere prealabilă prin care cere „deblocarea de îndată” a restanțelor salariale câștigate de magistrați în urma a mii de procese, luni, 30 martie, a instanța supremă condusă de Lia Savonea a depus o acțiune la Curtea de Apel București, prin care cheamă Executivul în judecată.

„Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sediul în Bucureşti, Bd. Octavian Goga, nr. 2, sector 3, reprezentată legal prin preşedinte Lia Savonea, chemăm în judecată pârâții: Guvernul României, cu sediul în Bucureşti, Palatul Victoria, Piața Victoriei nr. 1, sector 1 şi Ministerul Finanțelor, cu sediul în Bucureşti, Bd. Libertății, nr. 16, sector 5

Vă solicităm ca pe cale de hotărâre judecătorească să se dispună:

1: obligarea pârâților la punerea la dispoziția reclamantei a tuturor fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților, prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026, prevăzute în Anexa la prezenta;

2: emiterea actelor administrative şi efectuarea tuturor demersurilor bugetare necesare pentru includerea/alocarea integrală a sumelor solicitate necesare achitării drepturilor salariale restante prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026, inclusiv prin rectificare bugetară, dacă este cazul;

3: stabilirea prin dispozitiv a unui termen de executare de maxim 10 zile precum şi a amenzii prevăzute la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 544/2004, respectiv amenda în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, în sarcina persoanelor responsabile, respectiv ministrul Finanțelor şi prim-ministrul României, pentru neexecutarea obligației stabilite prin hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi obligarea acestora la plata despăgubirilor pentru neexecutare;

4: solicităm instanței aplicarea penalităţilor de 2% pe fiecare zi de întârziere”, scrie în documentul oficial.

Blocajul din Coaliție, rezolvat cu bani de la bugetul Justiției

Premierul Ilie Bolojan a anunțat pe 19 martie, după ședința coaliției, că s-a găsit o soluție astfel încât pachetul social cerut de PSD pentru pensionari și copiii cu dizabilități să fie susținut financiar.

Compromisul între partide legat de pachetul social cerut de Partidul Social Democrat a fost finanțat prin tăieri de la bugetele Justiției.

„Având în vedere problemele pe care le parcurgem și criza generată de războiul din Golf, s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de Coaliție. Aveam două posibilități: prima era să creștem deficitul cu anvelopa necesară amendamentelor din Parlament, însă nu s-a mers pe această variantă. Varianta pe care s-a căzut de acord este reducerea altor cheltuieli: mai exact, reducem sumele destinate achitării unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe judecătorești din anii trecuți și amânarea acestora în anii următori”, a spus premierul Ilie Bolojan.