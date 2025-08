Leo de la Strehaia și verii săi, frații Mițuș, dosare penale după ce s-au ameninţat reciproc. „Am primit o brăţară la picior şi un telefon”

Leo de la Strehaia, personaj controversat din lumea mondenă, a ajuns din nou în atenția publică după ce a fost implicat într-un conflict cu propriii verișori. Toți trei s-au ales cu brăţări electronice de monitorizare şi sutn cercetaţi, în urma unor acuzații reciproce de amenințare și șantaj.

Un nou scandal cu iz penal a izbucnit la Strehaia, implicându-l direct pe Leo de la Strehaia, pe numele său real Ion-Stelică Mihai, o figură cunoscută în lumea showbizului românesc pentru viaţa sa extravagantă și numeroasele controverse.

Totul a început pe 28 iulie, când Leo a depus mai multe sesizări scrise la Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, afirmând că a fost amenințat, atât prin mesaje telefonice, cât și pe rețelele sociale, de doi bărbați din localitate.

Ulterior, situația s-a complicat, întrucât cei doi bărbați, frații Mițuș, nimeni alţii decât verișorii lui Leo, au întors acuzațiile, formulând și ei sesizări oficiale şi susținând că ar fi fost la rândul lor amenințați de către Leo, potrivit unui comunicat al Poliţiei Strehaia.

În urma analizării probelor și a completării formularelor de evaluare a riscurilor, la data de 1 august, polițiștii au decis să emită ordine de protecție provizorii pentru toate cele trei persoane implicate.

Măsura a fost însoțită de montarea de dispozitive electronice de supraveghere, aşa-numitele „brățări electronice”, astfel că niciunul dintre cei trei bărbați nu are voie să se apropie de ceilalți la o distanță mai mică de 20 de metri.

„În cauză, au fost întocmite dosare penale și se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și șantaj”, a mai transmis poliţia comunicatul menţionat.

Leo de la Strehaia a mai avut probleme cu legea

Leo de la Strehaia este un personaj din lumea mondenă cunoscut nu doar pentru aparițiile sale în emisiuni tabloide, ci și pentru stilul de viață ostentativ, relațiile amoroase controversate și implicarea în afaceri suspecte. Deși a lansat câteva manele, muzica nu i-a fost niciodată principala sursă de venit, pentru că a acumulat o avere considerabilă în special din moșteniri și afaceri din umbră, care l-au adus, în cele din urmă, în atenția procurorilor.

În 2021, Leo de la Strehaia a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. În timpul detenției, în 2022, a suferit un accident vascular cerebral (AVC), ceea ce l-a ținut imobilizat la pat timp de trei luni și l-a determinat să se retragă temporar din spațiul public.

Ajuns la la 47 de ani, Leo de la Strehaia este acum din nou subiectul unei anchete penală, împreună cu verişorii săi, fraţii Mițuș.

El a postat pe contul său de Facebook mai multe materiale video referitoare la acest incident, în care afirmă că din victimă a ajuns acuzat, pentru că aşa funcţionează lucrurile în România.

„Ia vedeţi ce am primit, măi prieteni. Am primit o brăţară la picior şi un telefon. Aşa este în România, măi, prieteni, pentru că în România, dacă eşti victimă, devii agresor. Că, dacă nu vrea lumea să vorbeşti, îţi bagă pumnul în gură şi nu mai poţi să vorbeşti. Deci, nu ştiu dacă mă înţelegeţi, dar am interzis să folosesc numele la alţii şi tocmai din cauza asta vreau să vă spun ce am păţit.

Deci, staţi să vă zic. Asta am păţit: nu e vorba că am primit numai eu brăţară. Au primit şi ei brăţări. Deci, am primit toată lumea...”, povesteşte Leo de la Strehaia într-unul dintre materialele video distribuite pe reţelele de socializare.