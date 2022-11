„Justițiarul de Berceni“, anchetat pentru hărțuirea fostei iubite

Alex Constandachi, autointitulat „Justițiarul de Berceni“, are mai multe dosare penale în care este acuzat de hărțuire sexuală, distrugere, loviri și alte violențe.

Conform IGPR, Alex Constandachi este acuzat că și-a hărțuit fosta iubită, fiind anchetat într-un dosar al Secției 11 de Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. „La nivelul Secției 11 Poliție există un dosar penal înregistrat, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de hărțuire, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3”.

Cel care se autointitulează „Justițiarul din Berceni“ mai este cercetat în trei dosare penale pentru loviri și alte violențe, amenințare și distrugere, conform ziare.com.

Polițiștii susțin că la data de 6 august 2022, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 15 au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul că un bărbat ar intenționa să întrețină relații sexuale cu o minoră. „Polițiștii s-au deplasat la fața locului, au identificat un grup de 4 bărbați, iar în urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că aspectele semnalate nu se confirmă, motiv pentru care unul dintre aceștia a fost sancționat contravențional conform OG 34/2008, pentru apelare abuzivă a numărului unic de urgență 112.

De asemenea, bărbatul reclamat a sesizat faptul că a fost lovit de celelalte persoane prezente, efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4”, a transmis IGPR.

Într-un alt caz, la data de 13 august 2022, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 16 au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că, la data de 26 iunie 2022, în timp ce se afla într-o parcare, din Sectorul 4, a fost amenințat de mai mulți bărbați. „Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4”, susține IGPR.

Tot la data de 13 august 2022, Secția 16 Poliție a fost sesizată de un alt bărbat, cu privire la faptul că, la data de 19 iulie 2022, în timp ce se afla într-o parcare, din Sectorul 4, a fost lovit și amenințat de mai mulți bărbați, precum și faptul ca i-au fost aduse distrugeri autoturismului personal. „Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și amenințare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4”, arată Poliția Română.

Cine este „Justițiarului din Berceni“

Conform PressOne, Justițiarul, pe nume Alex Constandachi, are 31 de ani și în viața de zi cu zi lucrează la o corporație, în vânzări. În timpul liber organizează operațiuni de flagrant pentru presupuși prădători sexuali, alături de alți membri ai proiectului Justițiarul de Berceni, majoritatea voluntari pe care i-a cunoscut după ce i-a crescut notorietatea.

După ani în care susține că a vrut să îndrepte societatea, prin diverse acțiuni de activism civic, astăzi Alex Constandachi a ajuns Justițiarul din Berceni, băiatul care, de două luni, prinde presupuși pedofili și prădători sexuali și-i postează pe internet.

E viral în rândul adolescenților și nu numai, mai puțin popular însă în grupuri online de femei care, din contră, îl acuză că ar fi un hărțuitor.