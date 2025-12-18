search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
Judecătorii au timp până pe 21 decembrie să completeze chestionarul CSM privind problemele din justiție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a informat, joi, 18 decembrie, că a prelungit termenul pentru completarea chestionarului online de către judecători până pe 21 decembrie 2025.

CSM a prelungit termenul până pe 21 decembrie 2025 FOTO Shutterstock
"În continuarea informării transmise la data de 15 decembrie 2025, prin care s-a adus la cunoştinţă publică consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, aducem la cunoştinţă că termenul pentru completarea chestionarului în format on-line de către judecători se prelungeşte până la data de 21 decembrie 2025 inclusiv", a transmis CSM printr-un comunicat.

Decizia vine după ce Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat luni că începe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, "având în vedere contextul actual din justiţie".

Printre temele la care judecătorii sunt invitați să se pronunțe se află:

  • detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii acestora în completurile de judecată,
  • percepţia asupra independenţei justiţiei,
  • cauzele care influențează durata procedurilor judiciare în materie penală. Problematica prescripției răspunderii penale,

salarizarea şi pensiile de serviciu ale judecătorilor,

  • volumul de activitate și cauzele legislative și administrative care au generat creșterea acestuia. Necesitatea normării activității judecătorilor,
  • libertatea de exprimare a judecătorilor,
  • alte aspecte.

Anunţul vine după documentarul Recorder privind situaţia din Justiţie şi după ce iniţial Secţia pentru judecători a CSM a susţinut că „alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie şi a denunţat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie.

"Având în vedere contextul actual din justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor", a anunţat luni CSM.

Reamintim că și Inspecţia Judiciară a informat, duminică după-amiaza, că face verificări în urma publicării documentarului Recorder, „Justiţie Capturată”, menţionând că unele dintre elementele prezentate în material se aflau deja în atenţia sa.

