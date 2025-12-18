Judecătorii au timp până pe 21 decembrie să completeze chestionarul CSM privind problemele din justiție

Judecătorii au timp până pe 21 decembrie să completeze chestionarul CSM privind problemele din justiție0
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a informat, joi, 18 decembrie, că a prelungit termenul pentru completarea chestionarului online de către judecători până pe 21 decembrie 2025.
"În continuarea informării transmise la data de 15 decembrie 2025, prin care s-a adus la cunoştinţă publică consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, aducem la cunoştinţă că termenul pentru completarea chestionarului în format on-line de către judecători se prelungeşte până la data de 21 decembrie 2025 inclusiv", a transmis CSM printr-un comunicat.
Decizia vine după ce Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat luni că începe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, "având în vedere contextul actual din justiţie".
Printre temele la care judecătorii sunt invitați să se pronunțe se află:
- detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii acestora în completurile de judecată,
- percepţia asupra independenţei justiţiei,
- cauzele care influențează durata procedurilor judiciare în materie penală. Problematica prescripției răspunderii penale,
salarizarea şi pensiile de serviciu ale judecătorilor,
- volumul de activitate și cauzele legislative și administrative care au generat creșterea acestuia. Necesitatea normării activității judecătorilor,
- libertatea de exprimare a judecătorilor,
- alte aspecte.
Anunţul vine după documentarul Recorder privind situaţia din Justiţie şi după ce iniţial Secţia pentru judecători a CSM a susţinut că „alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie şi a denunţat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie.
"Având în vedere contextul actual din justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor", a anunţat luni CSM.
Reamintim că și Inspecţia Judiciară a informat, duminică după-amiaza, că face verificări în urma publicării documentarului Recorder, „Justiţie Capturată”, menţionând că unele dintre elementele prezentate în material se aflau deja în atenţia sa.