O săptămână de consultări și analize la Consiliul Superior al Magistraturii, despre problemele din sistemul judiciar

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunță că au început demersurile pentru consultarea judecătorilor, în urma crizei din justiție declanșată după documentarul Recorder.

Astfel, pe data de 17 decembrie, au fost invitaţi la sediul Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei pentru dezbaterea aspectelor de actualitate, precum delegarea, detașarea, transferul judecătorilor și consecințe asupra activității acestora în completurile de judecată; percepția asupra independenței justiției; cauzele care influențează durata procedurilor judiciare în materie penală, respectiv problematica prescripției răspunderii penale; salarizarea judecătorilor și pensiile de serviciu ale acestora; volumul de activitate și cauzele legislative și administrative care au generat creșterea acestuia și necesitatea normării activității judecătorilor, dar și libertatea de exprimare a judecătorilor.

Totodată, va avea loc și consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie.

În final, pe 19 decembrie, vor fi centralizate și analizate datele și concluziile rezultate, tot atunci urmând ca acestea să fie prezentate public.