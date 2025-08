Un aspect inedit a fost observat de cei prezenți la catafalcul lui Ion Iliescu. Fostul președinte al României a murit ieri, 5 august, la vârsta de 95 de ani. În această dimineață, trupul neînsuflețit al fostului șef de stat a fost depus la Palatul Cotroceni, unde a fost organizată o ceremonie oficială.

Aspectul inedit observat de cei prezenți este lipsa inscripției „INRI” de pe crucea așezată lângă sicriu. Pe cruce apar numele, prenumele, data nașterii și a morții lui Ion Iliescu, dar nu și tradiționalul „INRI” — acronim latin pentru Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum („Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor”), care apare de obicei pe crucile creștine.

Această absență poate fi explicată în contextul relației complicate pe care Ion Iliescu a avut-o cu Biserica Ortodoxă. Deși botezat ortodox și provenind, după cum afirma el, dintr-o familie de oameni evlavioși, Iliescu nu s-a declarat niciodată un credincios practicant.

Una dintre cele mai cunoscute declarații ale fostului președinte privind credința sa a fost făcută în timpul unei dezbateri televizate la Antena 1 cu Emil Constantinescu, în campania pentru alegerile prezidențiale din 1996. Întrebat dacă crede în Dumnezeu, Iliescu a răspuns:

„Domnule Constantinescu, eu m-am născut într-o familie de oameni evlavioși, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine. Eu sunt mai moral și mai creștin decât mulți alții care își etalează public această credința.”

Declarația a fost comentată intens la vremea respectivă și este considerată de unii analiști drept unul dintre momentele care au contribuit la pierderea alegerilor de către Ion Iliescu în fața lui Constantinescu.

Militarii Regimentului de Gardă stau de veghe la catafalc, iar numeroși politicieni au trecut deja pentru a-i aduce un ultim omagiu. Începând cu ora 13:00, și publicul larg are acces pentru a-și lua rămas-bun.

Ceremoniile funerare vor continua în zilele următoare. Fostul președinte urmează să fie înmormântat joi, 7 august, la Cimitirul Militar Ghencea 3, cu onoruri militare, într-un cadru restrâns, în prezența familiei și a oficialităților.