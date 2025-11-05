Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat la Interviurile Adevarul că administrația locală pregătește primele procese automatizate cu ajutorul inteligenței artificiale, în colaborare cu trei companii IT, pentru a reduce birocrația și a eficientiza serviciile publice.

„Avem discuții cu trei companii mari din sectorul IT pentru optimizarea unor procese și automatizarea acestora pe anumite zone ale serviciilor publice. În foarte scurt timp vom ajunge inclusiv la această soluție, ca procese care astăzi sunt făcute de funcționari publici să fie automatizate și realizate integral sau aproape integral”, a afirmat Hopincă.

El a explicat că, prin noile sisteme, un singur angajat va verifica documentele generate automat, în locul unui întreg lanț administrativ. „Spre exemplu, în loc să avem cinci funcționari care se ocupă de un proces administrativ, vom avea unul singur care va verifica documentul final”, a precizat primarul la Interviurile Adevărul.

Hopincă a mai spus că primele soluții vor fi implementate într-un termen de cel mult un an, scopul fiind reducerea birocrației, scurtarea timpului de răspuns către cetățeni și creșterea transparenței.

„Lucrăm la această chestiune și cred eu că în termen de maxim un an de zile vom reuși să implementăm primele soluții”, a mai adăugat edilul.