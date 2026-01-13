search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
Întâlnire la MAI cu liderii de sindicat, în contextul discuțiilor privind vârsta de pensionare

0
0
Publicat:

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marți, 13 ianuarie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu liderii sindicatelor și reprezentanți ai organizației profesionale din sistem, pe fondul discuțiilor privind vârsta de pensionare.

Întâlnire între ministrul Afacerilor Interne și liderii de sindicat/FOTO: Facebook MAI
Întâlnire între ministrul Afacerilor Interne și liderii de sindicat/FOTO: Facebook MAI

„Întâlnirea s-a înscris în formatul de întâlniri și consultări periodice dintre conducerea MAI și liderii de sindicat.

În cadrul întâlnirii, în contextul dezbaterilor publice recente din mass-media privind vârsta de pensionare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională au fost făcute o serie de precizări și poziționări atât din partea ministrului Afacerilor Interne și a conducerii ministerului, cât și din partea liderilor de sindicat”, transmite MAI într-un comunicat.

Participanții au subliniat importanța dialogului social și au apreciat că aceste consultări sunt întotdeauna constructive și utile pentru buna funcționare a MAI.

În cadrul discuțiilor, ministrul Afacerilor Interne a transmis următoarele clarificări:

  • La data de astăzi nu există niciun proiect de lege elaborat privind modificarea legislației care reglementează trecerea în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu cu drept de pensie pentru polițiști și militari.
  • Există discuții la nivelul Guvernului privind creșterea a vârstei de pensionare. Aceste discuții privesc perspectiva viitoare și, în cazul în care vor fi avansate soluții legislative, acestea vor include o perioadă de tranziție și vor fi supuse consultării.
  • În orice discuție legată de acest subiect, MAI va propune măsuri care să încurajeze rămânerea în sistem a personalului care îndeplinește condițiile de pensionare, cu respectarea cadrului legal și a nevoilor operaționale ale MAI.
  • Persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare la acest moment nu își pot pierde vocația și drepturile și eventuale noi prevederi nu pot afecta retroactiv această vocație de pensionare și condițiile de pensionare pentru cei care au îndeplinit criteriile legii în vigoare.
  • MAI a asigurat că va menține acest dialog transparent și va informa sistematic sindicatele în legătură cu evoluția acestui subiect.

Discuțiile s-au desfășurat într-un cadru deschis și constructiv, fiind abordate preocupările exprimate de organizațiile sindicale și profesionale cu privire la stabilitatea resursei umane, predictibilitatea carierei și menținerea capacității operaționale a structurilor MAI”, a adăugat ministerul.

De asemenea, Cătălin Predoiu a subliniat că MAI susține dialogul constant cu partenerii sociali și respinge adoptarea unor măsuri care ar putea fi impuse unilateral, fără consultare și fără o evaluare riguroasă a efectelor asupra funcționării sistemului.

„Siguranța cetățenilor depinde direct de stabilitatea și profesionalismul oamenilor din MAI. Orice decizie care afectează cariera polițiștilor și a militarilor trebuie discutată transparent, responsabil și în parteneriat cu cei direct implicați. MAI va informa din timp și va consulta partenerii sociali cu privire la orice evoluție legislativă relevantă.”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

MAI precizează că va continua dialogul cu organizațiile sindicale și profesionale și va susține soluții echilibrate, sustenabile și conforme realităților specifice activităților desfășurate de personalul MAI, astfel încât capacitatea operațională să fie menținută la nivelul necesar pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței cetățenilor.

O nouă întâlnire de lucru cu organizațiile sindicale și profesionale este programată pentru săptămâna viitoare.

Miruță: „Lucrăm la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creșterea vârstei de pensionare”

Guvernul lucrează la un proiect de lege pentru a crește vârsta de pensionare în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP, a informat luni, 12 ianuarie, ministrul Apărării, Radu Miruță.

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat, luni, la Antena 3 CNN că Guvernul va folosi asumarea răspunderii pentru a trece pachetul legislativ privind reducerea cu 10% a fondului de salarii din instituțiile publice, măsură pe care o consideră ultimă șansă de credibilitate a actualului executiv.

„Bugetul real și responsabil nu poate fi conceput în acest an fără aceste reduceri de cheltuieli”, a spus Miruță, precizând că joi, în ședința de Guvern, va fi adoptat pachetul pe administrație.

Potrivit acestuia, fiecare ordonator principal de credite trebuie să reorganizeze instituția pe care o conduce pentru a reduce cu 10% fondul de salarii, fără a tăia salariile de bază. El a adăugat că fiecare ministru decide cum aplică măsura – prin disponibilizări, reducerea sporurilor sau diminuarea funcțiilor de conducere. Pentru Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, soluția găsită este creșterea vârstei de pensionare.

