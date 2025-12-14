Inițiatoarea petiției pentru independența magistraților contrazice ideile din reportajul Recorder, într-o discuție cu colegii. „Poate îți dorești de ani de zile asta”

O discuție internă între magistrați, după reportajul Recorder care a făcut valuri, a ajuns în spațiul public. Judecătoarea Sorina Marinaș, inițiatoarea listei cu semnăturile de susținere pentru „Justiție capturată”, susține în realitate idei incompatibile cu cele pentru care pretinde că luptă.

O discuție apărută în mediul online, la care participă judecătoarea Sorina Marinaș, scoate la iveală o contradicție directă între mesajele publice promovate după documentarul Recorder și explicațiile oferite chiar de una dintre vocile asociate acestui curent de contestare din magistratură.

Potrivit Știripesurse, care a intrat în posesia capturii conversației de pe un grup de Facebook al magistraților, judecătorii au dezbătut pe larg probleme precum cea a delegării, a dosarelor aflate în prag de prescripție și responsabilitatea judecătorului față de cauzele pe care le instrumentează. În captură apare dialogul dintre un magistrat și Sorina Marinaș, în care aceasta este întrebată de ce a fost de acord să fie delegată în condițiile în care ar fi avut pe rol dosare „sub iminența prescripției”, aproape de finalizare, după administrarea unui probatoriu amplu. Interlocutorul Sorinei Marinaș a sugereat astfel principalul risc, anume faptul astfel de mutări ar putea să contribuie la întârzieri și, implicit, la prescrierea răspunderii penale.

„Am și eu o nelămurire. Dacă aveai spre soluționare dosare sub iminența prescripțieiei, aproape de finalizare, deci după administratea unui vast probatoriu, de ce ai acceptat să fii delegat?”, a fost întrebarea directă.

Judecătoarea a dat un răspuns cel puțin interpretabil, care vine să contrazică flagrant ideile pe care le susțin în teorie toți semnatarii petiției pentru independența Justiției.

„Poate pentru că, așa cum știm toți, delegarea este anticamera transferului. Poate îți dorești de ani de zile asta și ăsta e parcursul impus actual. E ca și cum te-ai întreba de ce te înscrii la promovare dacă ai dosare în prag de prescripție pe rol...”, a răspuns Sorina Marinaș, după care a revenit și a susținut că nu există riscul să nu fie finalizate dosarele respective. „Nu este chiar așa. Ai posibilitatea să finalizezi astfel de dosare până pleci. Nu sunt proceduri care se fac de pe o zi pe alta. Repet, mă refer la cele în care ai totul făcut și trebuie să dai doar soluția. Este o chestiune de conștiință până la urmă. În celelalte cazuri pot exista suspiciunile prezentate în documentar. Și numai o anchetă „concretă și efectivă” poate lămuri aceste acuzații extrem de grave”, a adăugat ea, arătând că tratează problema ca pe una de carieră, nu ca pe una de impact asupra actului de justiție.

Una spunem, alta facem

Practic, prin răspunsurile sale, judecătoare nu a făcut decât să se delimiteze de „teza Recorder” și de mesajul petiției magistraților, intrând practic în coliziune directă cu principiile pe care le susține public. Asta cu atât mai mult cu cât în „Justiție capturată” magistrații descriu delegările și mutările ca mecanisme prin care dosare sensibile sunt practic scoase din mâinile unor judecători, ceea ce are apoi efecte directe asupra termenelor și duc în multe cazuri la prescripții.

Dacă Sorina Marinaș susține puternic acest punct de vedere și s-a implicat direct asumându-și chiar rolul de a iniția o listă pe care magistrații care susțin ideile Recorder să-și pună semnăturile, în discuția care ar fi trebuit să rămână departe de opinia publică, aceleași delegări nu doar că nu mai apar ca o manevră problematică, ci sunt justificate și prezentate ca un pas aproape inevitabil, comparabil cu promovarea.