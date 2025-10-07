Trump ia în considerare utilizarea legii insurecției dacă nu poate trimite Garda Națională în orașele americane

Președintele american Donald Trump a declarat luni că ia în considerare invocarea Legii Insurecției pentru a desfășura forțe militare dacă instanțele federale îl împiedică să trimită Garda Națională în orașele americane, pentru a proteja clădirile federale și a permite operațiuni ale forțelor de ordine, relatează Politico.

Declarațiile vin au la o zi după ce un judecător federal a blocat decizia președintelui SUA de a desfășura trupe ale Gărzii Naționale la Portland, Oregon, despre care Trump susține că este un stat preluat de „teroriști interni” de stânga.

Trump le-a spus reporterilor din Biroul Oval că nu vede încă necesitatea de a invoca Legea Insurecției, dar „dacă ar trebui să o pun în aplicare, aș face-o, dacă ar fi oameni uciși și instanțele s-ar opune, sau dacă ne-ar bloca guvernatorii sau primarii”.

„Te uiți la ce s-a întâmplat cu Portland de-a lungul anilor, e un iad în flăcări ”, a adăugat Trump. „Și apoi ai o judecătoare care a rătpcut calea și încearcă să pretindă că nu există nicio problemă.”

Legea Insurecției din 1807 este o lege federală care permite președintelui să desfășoare armata americană la nivel național sau să federalizeze trupele Gărzii Naționale, pentru a înăbuși ceea ce președintele consideră o insurecție împotriva Statelor Unite.

Luni, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a declarat că administrația Trump se confruntă cu o „insurecție legală” și că hotărârile care înăbușă agenda Casei Albe echivalează cu „o insurecție împotriva legilor și Constituției Statelor Unite”.

„Avem nevoie de tribunale districtuale în această țară care se consideră subordonate legilor și Constituției și care nu își pot asuma puteri rezervate exclusiv președintelui”, a adăugat Miller.

Trump a mai cochetat cu invocarea Legii Insurgenței. În timpul campaniei prezidențiale din 2024, a spus că folosi legea pentru a suprima tulburările. Iar la sfârșitul primului său mandat, unii dintre susținătorii săi l-au îndemnat să invoce această lege pentru a încerca să păstreze puterea după înfrângerea suferită în fața fostului președinte Joe Biden.