Imagini spectaculoase de la detonarea controlată a unei stânci care risca să se prăbuşească pe DN15

O stâncă uriașă de circa 250 de tone, care amenința traficul de pe DN15 în zona Lunca Bradului, județul Mureș, a fost detonată miercuri de autorități, în cadrul unui amplu proiect de consolidare a versanților de pe Valea Mureșului.

Sursă video: DRDP Brașov

Autoritățile au intervenit miercuri, 3 decembrie, pe DN15, în dreptul localității Lunca Bradului din județul Mureș, pentru detonarea controlată a unei stânci masive de aproximativ 250 de tone, care reprezenta un risc permanent pentru siguranța traficului rutier.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov (DRDP), blocul de piatră se fisurase în timp, iar fragmente desprinse din el ajungeau frecvent pe carosabil, punând în pericol șoferii.

Pentru efectuarea operațiunii, circulația rutieră pe DN15 a fost complet închisă timp de circa 30 de minute, în intervalul 11:00-12:00, pentru a permite echipelor specializate să realizeze în siguranță dinamitarea versantului.

Aceasta a fost cea de-a doua intervenție de acest fel dintr-un proiect amplu ce vizează punerea în siguranță a întregii zone montane de pe Valea Mureșului, unde instabilitatea terenului a provocat de-a lungul anilor numeroase probleme.

Reprezentantul constructorului responsabil de operațiune a explicat că stânca se sprijinea doar pe o formațiune îngustă de rocă, descrisă drept o „prispă”. Cu o formă asemănătoare unui trunchi de piramidă, stânca risca să se prăbușească în orice moment în urma unui șoc mecanic, a vibrațiilor produse de traficul greu sau chiar a unui seism de intensitate redusă.

După detonare, echipele de intervenție au început degajarea bolovanilor rezultaţi, pentru a permite redeschiderea drumului în condiții de siguranță.

Următorul pas al proiectului presupune montarea unei plase metalice de protecție pe versant, în locul în care se afla stânca, pentru a preveni eventualele căderi de pietre rămase în zonă.

DRDP Brașov precizează că astfel de intervenții vor continua și în alte puncte considerate vulnerabile, scopul fiind prevenirea accidentelor și asigurarea unui trafic sigur pe una dintre cele mai importante rute din zona montană a județului Mureș.