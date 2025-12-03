Pompierii bucureșteni au intervenit miercuri seara pentru stingerea unui incendiu produs la mall Promenada, în Sectorul 2 al Capitalei, pe Calea Floreasca.

UPDATE 20.45 Accesul în mall Promenada este permis din nou după ce incendiul a fost stins.

UPDATE 20.30 Incendiul a fost lichidat

„Incendiul s-a manifestat la un panou electric de la subsolul complexului comercial. În momentul de față este lichidat”, a transmis ISU București - Ilfov.

Pompierii precizează că nu s-au înregistrat victime.

UPDATE 20.20 Peste 1.000 de persoane evacuate

Nu mai sunt degajări de fum și se lucrează la ventilarea spațiilor, a transmis ISU București - Ilfov.

Au fost evacuate și autoevacuate aproximativ 1.100 de persoane, precizează pompierii.

Știrea inițială

„În momentul de față incendiul se manifestă fără flacără, cu degajari de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol.

Pompierii din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență au procedat la evacuarea persoanelor și asigurarea măsurilor de prima intervenție.

În momentul de față incendiul este localizat”, a transmis ISU București - Ilfov.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și un echipaj SMURD.

Știre în curs de actualizare

Amintim că, în iulie, un incendiu puternic a izbucnit pe terasa centrului comercial AFI Palace Cotroceni, din Sectorul 6 al Capitalei. Flăcările s-au manifestat violent la nivelul acoperișului, iar coloana densă de fum este vizibilă de la mare distanță.

în 2022, un incendiu puternic a cuprins magazinul Prosper de pe Calea 13 Septembrie din Sectorul 5, al Capitalei.