Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Israelului, Gideon Sa’ar. Ce s-a aflat pe agenda discuțiilor

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit marți, 28 octombrie, cu ministrul Afacerilor Externe al Israelului, Gideon Sa’ar, aflat în vizită oficială la București.

Potrivit unui comunicat transmit de Guvernul României, cei doi „au discutat despre stadiul excelent al relațiilor bilaterale și despre modalități concrete de consolidare a cooperării dintre România și Israel, în special în domeniile infrastructurii, transporturilor, industriei de apărare, agriculturii, securității cibernetice și tehnologiei informației.”

Bolojan a subliniat dinamica pozitivă a schimburilor comerciale dintre cele două state și intenția României de a extinde colaborarea economică și industrială.

„În cadrul discuțiilor, a fost evidențiat rolul semnificativ al comunității evreiești din România și al celei românești din Israel în consolidarea relațiilor dintre cele două state.

Premierul a reiterat angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, intoleranța și discursul instigator la ură, amintind măsurile adoptate în acest sens la nivel național.

Situația de securitate din regiune a reprezentat, de asemenea, un punct important pe agenda întrevederii. Prim-ministrul Ilie Bolojan a salutat concluziile Summit-ului de la Sharm El-Sheikh, care a urmat acordului de încetare a focului și eliberării ostaticilor”, se mai arată în comunicat.

În mai, Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Discuţiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale dintre România şi Israel.