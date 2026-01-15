Ilie Bolojan, de Ziua Culturii Naţionale: „România are nevoie de iniţiative culturale bine gestionate”

România are nevoie de iniţiative culturale bine gestionate, cu impact în educaţie, comunităţi şi spaţiul public, care să contribuie la o prezenţă culturală coerentă, a transmis joi premierul Ilie Bolojan într-un mesaj cu ocazia Zilei Culturii Naţionale.

"Ziua Culturii Naţionale ne reaminteşte importanţa patrimoniului cultural şi a operei lui Mihai Eminescu în formarea identităţii româneşti. România are nevoie de iniţiative culturale bine gestionate, cu impact în educaţie, comunităţi şi spaţiul public, care să contribuie la o prezenţă culturală coerentă şi la creşterea respectului de care ţara noastră se bucură în lume", a subliniat Ilie Bolojan într-o postare pe pagina de facebook a Executivului.

Potrivit premierului, "Guvernul are responsabilitatea de a susţine educaţia şi cultura, iar cei care activează în acest domeniu au rolul de a valorifica aceste oportunităţi prin competenţă şi rezultate vizibile pentru societate".

"Le mulţumesc tuturor celor care contribuie la viaţa culturală a României şi îi încurajez să continue să construiască, prin munca lor, un spaţiu cultural accesibil şi conectat la realităţile de astăzi", a conchis Bolojan.