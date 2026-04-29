Apelul premierului Ilie Bolojan după adoptarea reformei administrației: „Să nu mai risipească banii”

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 29 aprilie, că reforma în administrație a fost adoptată și trebuie făcută, însă „autoritățile locale trebuie să-și facă analiza, să nu mai risipească banii”.

„Reforma în administrație a fost adoptată, ea trebuie făcută, ea trebuie dusă la capăt. Dar, pentru asta, autoritățile locale trebuie să-și facă analiza, să nu mai risipească banii, să-și controleze personalul și fiecare minister trebuie să facă ceea ce era necesar.

Unele ministere așa au depășit termenele, nu și-au făcut reducerile, pentru că e o situație comodă, iar cât timp nu-ți faci reducerile din administrație, nu ai resursele necesare ca să vii cu alte pachete de sprijin, să ne înțelegem bine. Ele sunt legate unele de altele.

Ori astea se fac, nu foarte ușor și pentru asta v-am spus trebuie să fie oameni asumați, care atunci când se ia o decizie și-o asumă și o pun în practică, chiar dacă ea nu sună bine. Lucrurile care au fost adoptate, nu fug de răspunderea lor”, a spus Ilie Bolojan la TVR.

Deși unele măsuri au generat nemulțumiri, premierul a spus că erau necesare și a dat și câteva exemple.

„Gândiți-vă, de exemplu, a fost critica legată de introducerea contribuției la asigurările de sănătate. Plăteam 6,3 milioane de români contribuții la sănătate, pentru că erau o grămadă de excepții și beneficiau 16,5 milioane. Ori, sistemele nu pot funcționa în formula asta. N-ai cum să mergi în această formulă.”

„Cel mai periculos lucru este să creezi așteptări pe care nu le mai onorezi”

Ilie Bolojan spune că impozitele pe proprietăți nu au mai fost crescute de ani de zile, iar un procent semnificativ de locuințe (10–15%) nu plătea impozite.

„Dar, pe bună dreptate, cetățenii au pretenția ca să locuiască pe o stradă asfaltată care are utilități, o primărie care își face serviciile, dar impozitul pe proprietate este contribuția fiecărui cetățean la bugetul local.

Sigur, trebuie să urmărească ca administrațiile locale să nu-și bată joc de acești bani. Dar bugetul de stat nu mai avea de unde să continue lucrările de investiții care sunt începute peste tot în țară.”

Premierul spune că s-a ajuns în această situație în ani de zile și că „e mult mai corect să le spui la oamenilor adevărul, chiar dacă nu te aprobă.”

„Nimeni nu vrea să plătească o taxă în plus. Dar, cel mai periculos lucru, pe care l-a făcut în acești ani lumea politică, este să creezi așteptări pe care nu le mai onorezi, să tolerezi nedreptățile, să permiți prăduirea banului public, pentru că, pe bună dreptate, oamenii nu mai au atunci încredere în direcția în care se mișcă o țară.

Și această percepție de direcție greșită vine din spate și nu o poți corecta de pe o zi pe alta, indiferent cine este în guvernare. Asta nu înseamnă că fiecare guvernare nu are responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în mandatul ei. Dar ăsta este adevărul.”