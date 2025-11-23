Video Mii de oameni au protestat în Franţa împotriva violenţei asupra femeilor. „Suntem în 2025, mai este normal să numărăm morţii?”

Mii de manifestanţi din întreaga Franţă au ieşit sâmbătă în stradă, în ciuda frigului, pentru a-şi exprima furia faţă de violenţa persistentă împotriva femeilor şi pentru a cere un efort public mai mare, inclusiv bugetar, în combaterea acestui flagel, relatează AFP.

„Suntem în 2025, mai este normal să numărăm morţii?”, a denunţat Sylvaine Grévin, preşedinta Federaţiei Naţionale a Victimelor Femicidului, care şi-a pierdut sora în 2017.

La Paris, câteva mii de persoane — 50.000 potrivit organizatorilor, cifrele oficiale ale prefecturii nefiind încă cunoscute — au defilat la apelul colectivului „Grève féministe” (Greva feministă), care reuneşte aproximativ 60 de organizaţii.

La Bordeaux, prefectura a raportat 1.300 de manifestanţi la două adunări, în timp ce la Lille s-au strâns aproximativ 300 de persoane. Peste tot, culoarea violet, simbol al feminismului, a dominat manifestaţiile.

„Avem dreptul la viaţă, avem dreptul la fericire, avem dreptul la iubire, pasională şi nu obsesivă (...) Avem dreptul să fim iubite fără a fi agresate”, a declarat Juliette, studentă în vârstă de 20 de ani, la Lille.

În Bordeaux, Dolores Perez, în vârstă de 70 de ani, a subliniat nevoia unei voinţe politice reale: „Aşa cum este în Spania, unde mişcările feministe au fost cu adevărat ascultate după 40 de ani de dictatură, acolo femicidele sunt pe prima pagină a jurnalelor de ştiri”.

Organizatoarele manifestaţiilor solicită adoptarea unei legi-cadru integrale împotriva violenţei, cu un buget de 3 miliarde de euro pentru aplicarea acesteia. De asemenea, ele cer sesiuni de educaţie afectivă, relaţională şi sexuală (Evars) în şcoli şi încetarea reducerii finanţării asociaţiilor care sprijină victimele.

Deşi ministrul delegat pentru egalitatea între femei şi bărbaţi, Aurore Bergé, a anunţat o viitoare lege, asociaţiile rămân sceptice şi cer „resurse financiare reale” pentru implementarea ei. „Ştim că este o manevră politică. Este foarte frumos să anunţi măsuri în jurul unor date importante, cum este 25 noiembrie, Ziua internaţională împotriva violenţei asupra femeilor, când vedem că politicile publice nu sunt puse în aplicare de ani de zile”, a declarat Yelena Mandengué, membră a #Noustoutes, la marşul de la Paris.

Ultimele date oficiale publicate de Misiunea interministerială pentru protecţia femeilor (Miprof) arată că femicidele conjugale au crescut cu 11% între 2023 şi 2024, 107 femei fiind ucise de soţul sau fostul soţ. De asemenea, Miprof arată că la fiecare două minute o femeie este victima unui viol, unei tentative de viol sau a unui abuz sexual, iar la fiecare 23 de secunde este victima hărţuirii sexuale sau a altor forme de agresiune sexuală.

Fundaţia Femeilor estimează că bugetul minim necesar pentru protecţia victimelor violenţei conjugale, sexiste şi sexuale în Franţa este de 2,6 miliarde de euro anual, adică aproximativ 0,5% din bugetul statului.