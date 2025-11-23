search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Mii de oameni au protestat în Franţa împotriva violenţei asupra femeilor. „Suntem în 2025, mai este normal să numărăm morţii?”

0
0
Publicat:

Mii de manifestanţi din întreaga Franţă au ieşit sâmbătă în stradă, în ciuda frigului, pentru a-şi exprima furia faţă de violenţa persistentă împotriva femeilor şi pentru a cere un efort public mai mare, inclusiv bugetar, în combaterea acestui flagel, relatează AFP.

FOTO: Twitter/Ajansa Nûçeyan a Hawar
FOTO: Twitter/Ajansa Nûçeyan a Hawar

„Suntem în 2025, mai este normal să numărăm morţii?”, a denunţat Sylvaine Grévin, preşedinta Federaţiei Naţionale a Victimelor Femicidului, care şi-a pierdut sora în 2017.

La Paris, câteva mii de persoane — 50.000 potrivit organizatorilor, cifrele oficiale ale prefecturii nefiind încă cunoscute — au defilat la apelul colectivului „Grève féministe” (Greva feministă), care reuneşte aproximativ 60 de organizaţii.

La Bordeaux, prefectura a raportat 1.300 de manifestanţi la două adunări, în timp ce la Lille s-au strâns aproximativ 300 de persoane. Peste tot, culoarea violet, simbol al feminismului, a dominat manifestaţiile.

„Avem dreptul la viaţă, avem dreptul la fericire, avem dreptul la iubire, pasională şi nu obsesivă (...) Avem dreptul să fim iubite fără a fi agresate”, a declarat Juliette, studentă în vârstă de 20 de ani, la Lille.

În Bordeaux, Dolores Perez, în vârstă de 70 de ani, a subliniat nevoia unei voinţe politice reale: „Aşa cum este în Spania, unde mişcările feministe au fost cu adevărat ascultate după 40 de ani de dictatură, acolo femicidele sunt pe prima pagină a jurnalelor de ştiri”.

Organizatoarele manifestaţiilor solicită adoptarea unei legi-cadru integrale împotriva violenţei, cu un buget de 3 miliarde de euro pentru aplicarea acesteia. De asemenea, ele cer sesiuni de educaţie afectivă, relaţională şi sexuală (Evars) în şcoli şi încetarea reducerii finanţării asociaţiilor care sprijină victimele.

Deşi ministrul delegat pentru egalitatea între femei şi bărbaţi, Aurore Bergé, a anunţat o viitoare lege, asociaţiile rămân sceptice şi cer „resurse financiare reale” pentru implementarea ei. „Ştim că este o manevră politică. Este foarte frumos să anunţi măsuri în jurul unor date importante, cum este 25 noiembrie, Ziua internaţională împotriva violenţei asupra femeilor, când vedem că politicile publice nu sunt puse în aplicare de ani de zile”, a declarat Yelena Mandengué, membră a #Noustoutes, la marşul de la Paris.

Ultimele date oficiale publicate de Misiunea interministerială pentru protecţia femeilor (Miprof) arată că femicidele conjugale au crescut cu 11% între 2023 şi 2024, 107 femei fiind ucise de soţul sau fostul soţ. De asemenea, Miprof arată că la fiecare două minute o femeie este victima unui viol, unei tentative de viol sau a unui abuz sexual, iar la fiecare 23 de secunde este victima hărţuirii sexuale sau a altor forme de agresiune sexuală.

Fundaţia Femeilor estimează că bugetul minim necesar pentru protecţia victimelor violenţei conjugale, sexiste şi sexuale în Franţa este de 2,6 miliarde de euro anual, adică aproximativ 0,5% din bugetul statului.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Afacerea profitabilă în care a investit Dan Petrescu. ”Bursucul” l-a egalat pe Gică Hagi la capitolul avere
fanatik.ro
image
A început bătălia pentru carnea de porc. Reportaj în hala Obor: cât ne costă preparatele pentru sarmale și tobă?
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998. Cum a ajuns șeful Masoneriei Mondiale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Cât costă un brad artificial la Leroy Merlin, IKEA sau Hornbach în 2025: unde găsești cele mai bune oferte
playtech.ro
image
Simona Halep, cel mai sincer răspuns după retragerea din tenis: ”Și acum simt asta”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A venit cu naționala Portugaliei la Bistrița și i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a început să vorbească în română
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 24-30 noiembrie 2025
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Impletitura cu scortisoara si glazura Sursa foto shutterstock 1381752479 jpg
Împletitură cu scorţişoară şi glazură. Te face să uiţi de diete!
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?