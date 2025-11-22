Accident cumplit la Cluj: trei pietoni au fost spulberați de o mașină. Traficul este blocat pe ambele sensuri

Un accident grav a avut loc sâmbătă seara pe DN1 E60, în localitatea Poieni, județul Cluj, unde trei pietoni au fost loviți de un autoturism, iar traficul a fost blocat pe ambele sensuri.

Potrivit ISU Cluj, una dintre femeile rănite se află în stare gravă. Toate cele trei victime primesc îngrijiri medicale la fața locului.

La intervenție participă o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„Potrivit primelor date, una dintre femei se află în stare gravă. În acest moment, intervin la fața locului o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și două echipaje SAJ”, au transmis pompierii, potrivit știridecluj.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 1 Huedin – Negreni, pe raza localității Poieni, județul Cluj, unde se efectuează cercetări pentru determinarea împrejurărilor în care trei persoane au fost acroșate de un autoturism. Victimele sunt asistate medical la fața locului.

Se estimează reluarea circulației după ora 19.30.