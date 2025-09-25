„Doamna care a cumpărat cratița cu capac, vă rog reveniți.” O vânzătoare o caută pe clienta care a plătit mai mult decât trebuia pentru a-i da înapoi banii

O vânzătoare din orașul Roman a stârnit un val de reacții pozitive pe rețelele sociale, după ce a lansat un apel public pentru a returna banii unei cliente care a plătit mai mult decât trebuia pentru un produs.

„Bună seara, doamna care a cumpărat cratița cu capac din Piața Mare, din Potcoavă, vă rog reveniți de duminică până miercuri pentru că mi-ați dat cu 100 de lei mai mult! Mulțumesc!”, a scris femeia miercuri, într-o postare pe grupul public de Facebook „Orașul Roman”, care are peste 70.000 de membri.

Mesajul a stârnit rapid sute de aprecieri, comentarii și distribuiri, utilizatorii felicitând-o pe vânzătoare pentru onestitatea sa.

„Mai există și oameni cu caracter”, a scris un internaut, în timp ce altul a comentat: „Ce frumos, bravo om onest!”. Alte comentarii de apreciere au fost: „Felicitări maxime,Dumnezeu sa va dea înzecit!!! Doamne ajuta sa vadă și cine trebuie aceasta postare!! Ma înclin cu respect pentru gestul dumneavoastră!!!”.