Furtuni violente în România: un mort și mai mulți răniți, bilanț oficial

Rafalele puternice de vânt care au lovit România duminică au lăsat în urmă un bilanț tragic: o persoană decedată, trei răniți și pagube importante în numeroase județe, unde vântul puternic a doborât copaci, a avariat clădiri și a întrerupt alimentarea cu energie electrică.

Potrivit bilanțului oficial transmis de IGSU, fenomenele meteorologice severe înregistrate duminică au afectat 72 de localități din 18 județe, precum și Bucureștiul.

În mai multe județe, rafalele au smuls acoperișuri, au rupt copaci și au lăsat în urmă imagini cu străzi blocate și autoturisme avariate. În total, 99 de imobile au fost afectate, în cele mai multe dintre cazuri fiind vorba despre acoperișuri de blocuri și locuințe, dar și clădiri aparținând unor operatori economici. De asemenea, 106 arbori și 18 stâlpi de electricitate au fost doborâți de vânt, iar 15 autoturisme au fost avariate.

În județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, peste 35.000 de consumatori au rămas fără curent electric, în urma avariilor produse de furtună. Alimentarea a fost restabilită complet ulterior, după intervențiile echipelor specializate.

Un mort şi trei persoane rănite

Cel mai grav incident s-a înregistrat în municipiul Huși, județul Vaslui, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un acoperiș desprins de vânt. Echipajele ajunse la fața locului au găsit victima în stare de inconștiență, iar medicii au declarat decesul în ciuda manevrelor de resuscitare.

La Târgu Frumos, în județul Iași, un bărbat a fost lovit de o creangă și transportat la spital.

În Timișoara, o femeie a fost rănită în condiții similare.

În București, în Parcul IOR, un bărbat a fost rănit după ce o creangă s-a prăbușit peste el, fiind de asemenea transportat la spital.

În județul Bacău, în localitatea Furnicari, un copac a căzut peste o mașină aflată în mers. Șoferul a reușit să iasă singur din autoturism și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit aceleiași surse, cele mai multe intervenții au avut loc în județele Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, unde echipele de intervenție au lucrat pe tot parcursul perioadei pentru degajarea drumurilor, înlăturarea arborilor căzuți și limitarea efectelor produse asupra infrastructurii.