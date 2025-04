Rareș Ion, cunoscut printre prieteni sub porecla de Castron, a fost găsit mort în casă. El era unul din dealerii lui Vlad Pascu, autorul tragediei din localitatea 2 Mai.

Rareș Ion, un tânăr în vârstă de 20 de ani, a fost găsit mort într-un apartament din Sectorul 2 al Capitalei. Rareș, căruia prietenii îi spun Castron, era cunoscut în mediile din București drept dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, autorul accidentului mortal de la 2 Mai.

La vârsta de 13 ani, copilul minune uimea țara cu talentul său, după ce a apărut în emisiunea „Next Star”, vorbind despre știință. Era pasionat de experimente și i se prevedea un viitor strălucit în cercetare.

A intrat însă în anturajul lui Vlad Pascu, unde a dat cu gustul de droguri și petreceri. Nu era doar consumator, ci și dealer de droguri, Fentanyl și Oxycodonă , droguri periculoase interzise.

În ultimele luni de viață, a fost de mai multe ori internat în spital și episoade de criză. În luna februarie a postat pe TikTok un clip când ambulanța l-a preluat din locuința familiei, acuzându-și părinții că vor să-l interneze.

„Nu pot să cred, nu pot să cred!”, repeta el. Tot el spunea, cu voce tremurândă: „Nu ați vrea c…e părinți ca ai mei! Mă păcălesc să stau acasă și apoi cheamă ambulanța ca să mă bage la nebuni. Nu pot să cred că fac asta cu mine.”

Rareș a avut și tentative de suicid iar în preziua morții a fost internat în spital, dar de acolo a plecat pe semnătură. O zi mai târziu a fost găsit mort.

„Trupul neînsuflețit a fost transportat la INML, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor ce au determinat decesul”, au declarat polițiștii.

Cercetarile sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul.

Câteva fotografii au fost trimise redacției noastre de o persoană care a dorit să-și păstreze anonimatul, fotografii însoțite de următorul text:

„Duma Tudor, cunoscut și ca „Maru” a fost live pe TikTok în timp ce îl filma pe prietenul său Rareș, cunoscut sub porecla „Castron”, aflat într-o stare critică, posibil în urma consumului de droguri. Din imagini reiese că Maru nu a intervenit pentru a-l ajuta, ba chiar a continuat să filmeze în timp ce starea lui Rareș se înrăutățea”.

Prietenii îl plâng acum pe Rareș rețelele sociale:

„Ai disparut din viața noastră prea repede în circumstanțe care nu ar fi trebuit să se întâmple. rest in peace you really needed i”, a scris un prieten de-al său.

„Băi, chiar îmi pare rău, mă uitam cu tot dragul mereu la live-urile lui Rareș. Să îi fie somnul lin”, a postat alt cunoscut al tânărului.