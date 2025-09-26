Breaking Fostul arhitect-șef al Capitalei, acuzat că a facilitat aprobarea unui PUZ ilegal în Primăverii. Suspiciuni privind transformarea unui spațiu verde

Fostul arhitect șef al Primăriei Municipiului București, Ștefan Călin Dumitrașcu, a fost pus sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în legătură cu Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona Primăverii.

Dumitrașcu Ștefan Călin, fost arhitect-șef al Municipiului București, este cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, în formă cu „consecințe deosebit de grave, potrivit art. 297 alin. 1 din Codul penal, raportat la Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 și art. 309 Cod penal”.

Potrivit rechizitoriului, faptele s-au produs în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin semnarea mai multor acte administrative care au condus la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru strada Primăverii nr. 1, sector 1. Este vorba despre avizul nr. 48/10.07.2019 și rapoartele de specialitate nr. 8408/11.07.2019 și nr. 9106/29.07.2019, care au stat la baza elaborării și aprobării PUZ-ului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 713/18.12.2019.

Proprietatea a fost cumpărată de dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe (parte din grupul Hagag). Pe pagina proiectului dezvoltatorului arată că firma a achiziționat parcela în 2022, și intenționează să ridice proiectul rezidențial „H Primaverii 1”

Conform anchetatorilor, aprobarea PUZ-ului s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale în materie de urbanism, respectiv art. 32 alin. 4, 9 și 10 din Legea nr. 350/2001, precum și a art. 71 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

În acest mod, terenul în suprafață de 1.326 mp, inițial spațiu verde, a devenit construibil, fiind autorizate funcțiuni mixte: birouri, comerț, galerii de artă și alimentație publică, cu indicatori urbanistici mult peste limitele zonei protejate.

Procurorii arată că această aprobare a produs un folos necuvenit: pe de o parte, nefinanciar, prin posibilitatea edificării unui imobil cu parametrii urbanistici majorat; pe de altă parte, financiar, prin suma de 8.000.000 euro plus TVA, achitată de către SC Hagag Primăverii SRL, proprietarului terenului la momentul aprobării PUZ, SC Practic SA.

În 2022, Nicuşor Dan anunţa că a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi prefectul pentru „nelegalitatea flagrantă a PUZ Primăverii 1", care prevede construirea pe un teren indicat ca spaţiu verde în PUZ Zone Construite Protejate. Plângerea penală a fost depusă la DNA împotriva lui Ştefan Călin Dumitraşcu, fost arhitect-şef al Capitalei.

„Am reclamat faptul că prin aprobarea acestui Plan Urbanistic Zonal, în anul 2019, au fost încălcate reglementările legale care stabilesc foarte clar faptul că nu se poate schimba destinația unui spațiu verde și nici nu se poate construi pe acesta. Acest document a adus un beneficiu de câteva milioane de euro proprietarului, prin vânzarea terenului. A fost constituit un dosar penal, iar eu am depus o plângere împotriva arhitectului-șef de la acea dată pentru abuz în serviciu și pentru folos necuvenit”, a transmis la acea dată Nicușor Dan.

În prezent, Ștefan Călin Dumitrașcu ocupă funcția de arhitect șef al Primăriei Sectorului 3, condusă de primarul Robert Negoiță (PSD), după ce și-a încheiat mandatul la Primăria Capitalei.