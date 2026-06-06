Democratul Xavier Becerra merge în finala pentru postul de guvernator al Californiei. Lupta pentru al doilea loc rămâne deschisă

Fostul secretar american al Sănătății, Xavier Becerra, va accede în alegerile generale din noiembrie pentru funcția de guvernator al Californiei, potrivit proiecțiilor CNN. Deocamdată, nu este clar cine îi va fi adversar.

Calificarea lui Becerra garantează prezența unui democrat în turul decisiv al alegerilor, după ce existau temeri că numărul mare de candidați democrați ar putea fragmenta votul și ar permite republicanilor să monopolizeze primele două poziții.

Într-un mesaj publicat după anunțarea proiecțiilor, Becerra le-a mulțumit susținătorilor și voluntarilor săi.

„Sunt profund onorat și recunoscător că merg mai departe în alegerile generale pentru a deveni următorul vostru guvernator”, a declarat acesta.

Lupta pentru al doilea loc rămâne deschisă

Cursa pentru ocuparea celei de-a doua poziții eligibile pentru scrutinul din noiembrie este încă prea strânsă pentru a fi decisă. În competiție se află fostul prezentator Fox News Steve Hilton și miliardarul democrat Tom Steyer.

Pe măsură ce noi voturi au fost numărate după ziua alegerilor primare, Becerra și-a consolidat avansul față de ambii rivali, asigurându-și una dintre primele două poziții.

Dacă Steyer va obține locul al doilea, un democrat va fi sigur succesorul actualului guvernator, Gavin Newsom, care nu mai poate candida din cauza limitelor de mandat. Totuși, o confruntare între doi democrați ar putea genera una dintre cele mai costisitoare și dure campanii electorale din istoria recentă a statului.

Steyer, care și-a construit averea în industria fondurilor speculative, a investit deja peste 200 de milioane de dolari în campania sa, inclusiv în reclame critice la adresa activității lui Becerra în administrația Biden.

În cazul în care Hilton va avansa, republicanul ar avea de înfruntat o provocare majoră într-un stat dominat electoral de democrați. Potrivit celor mai recente statistici privind înregistrarea alegătorilor, California are aproximativ 4,6 milioane de alegători democrați în plus față de republicani. Statul nu a mai ales un guvernator republican de două decenii, de la realegerea lui Arnold Schwarzenegger.

O campanie marcată de retrageri și controverse

Alegerile primare s-au desfășurat într-un context în care mulți alegători s-au declarat nemulțumiți de oferta electorală, în special în tabăra democrată.

Fosta vicepreședintă Kamala Harris și senatorul Alex Padilla, două nume importante ale Partidului Democrat, au ales să nu intre în cursă, iar alți candidați s-au retras după ce nu au reușit să câștige susținere.

Fosta congresmană Katie Porter a pierdut teren după apariția unor înregistrări video controversate. Ulterior, și campania congresmanului Eric Swalwell s-a prăbușit după apariția unor acuzații de comportament sexual neadecvat, pe care acesta le-a negat. Swalwell s-a retras din competiție la scurt timp după publicarea acuzațiilor.

Retragerea sa a creat un spațiu politic de care a beneficiat Becerra, fost procuror general al Californiei și fost congresman din zona Los Angeles.

Experiența guvernamentală, principalul argument electoral

În campanie, Becerra și-a construit mesajul în jurul experienței sale în administrația publică, susținând că gestionarea unor crize majore îl recomandă pentru conducerea Californiei.

Totuși, adversarii săi au folosit aceeași experiență pentru a-l critica. Printre reproșurile formulate s-au numărat modul în care a gestionat criza copiilor migranți și răspunsul autorităților la epidemia de mpox din perioada în care conducea Departamentul Sănătății.

Becerra a fost vizat și de controverse după ce fostul său șef de cabinet a pledat vinovat într-un dosar de fraudă legat de deturnarea unor fonduri dintr-un cont de campanie. Autoritățile nu l-au acuzat însă pe Becerra de nicio faptă ilegală.

O altă competiție importantă în California

Într-o altă cursă electorală urmărită îndeaproape, primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, și-a asigurat deja calificarea pentru scrutinul din noiembrie.

Nu este însă clar cine îi va fi contracandidat. Vedeta de televiziune Spencer Pratt ocupă în prezent locul al doilea, însă consilierul local Nithya Raman a recuperat teren semnificativ în numărătoarea voturilor de după alegeri, menținând deschisă competiția pentru calificare.