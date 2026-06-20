Video „Grănicerul României”. Fost oficial al administrației Trump, elogii pentru Vlad Țepeș de la Mănăstirea Snagov

Gregory Bovino, fostul comandant al operațiunilor de control la frontieră din cadrul administrației Trump, a stârnit controverse după ce a publicat un mesaj filmat la Mănăstirea Snagov, în care l-a elogiat pe Vlad Țepeș și a făcut o paralelă între acțiunile domnitorului român și politicile de deportare în masă promovate în Statele Unite.

Aflat în România la invitația AUR, Bovino urmează să participe la conferința unei organizații non-guvernamentale asociate cu formațiuni de extremă dreapta din Europa.

În mesajul său, filmat în apropierea unei statui a lui Vlad Țepeș, fostul oficial american a susținut că domnitorul valah reprezintă o sursă de inspirație pentru politicile moderne de protejare a frontierelor.

„Sunt în România și în spatele meu este o statuie a lui Vlad Țepeș, cunoscut și ca legendarul Dracula. Ceva ce Vlad Țepeș a făcut și mie mi se pare foarte inspirațional, e că el a fost grănicerul original, dacă vreți, din România. El a avut grijă de oamenii săi împotriva invadatorilor, fie că erau invadatori musulmani turci sau oricine altcineva care voia să le facă rău oamenilor săi – el s-a ocupat. Remigrația și deportările în masă sunt pe aceeași linie. Și noi avem grijă de oamenii noștri, ne pasă de oamenii noștri, ne iubim țara, ne iubim tradițiile și cultura”, a declarat Gregory Bovino.

Declarațiile sale vin în contextul unei cariere marcate de controverse. În octombrie 2025, secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, l-a numit pe Bovino „comandant general” al Patrulei de Frontieră, o funcție despre care presa americană a relatat că nu avea bază legală în structura oficială a instituției.

În perioada în care a ocupat această poziție, Bovino a coordonat operațiuni federale de imigrație și a raportat direct către conducerea Departamentului pentru Securitate Internă. El a fost implicat și în procesul de reorganizare a agenției pentru imigrație ICE, alături de Corey Lewandowski, fost manager de campanie al președintelui Donald Trump.

La începutul anului 2026, după reacțiile publice generate de moartea a doi cetățeni americani în timpul unor operațiuni desfășurate de ICE în Minneapolis, administrația Trump l-a retras pe Bovino din Minnesota. Acesta a fost înlocuit de Tom Homan, cunoscut drept „țarul frontierelor”, iar titlul de „comandant general” i-a fost retras.

Ulterior, Bovino a fost repartizat înapoi în sectorul El Centro din California, iar după îndepărtarea sa din funcția de conducere a devenit critic față de unele politici de imigrație promovate de administrația Trump.

Vizita sa în România și declarațiile făcute despre Vlad Țepeș au atras atenția atât prin comparațiile istorice utilizate, cât și prin asocierea acestora cu dezbaterea actuală privind imigrația și securitatea frontierelor.