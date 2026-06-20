search
Sâmbătă, 20 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Grănicerul României”. Fost oficial al administrației Trump, elogii pentru Vlad Țepeș de la Mănăstirea Snagov

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Gregory Bovino, fostul comandant al operațiunilor de control la frontieră din cadrul administrației Trump, a stârnit controverse după ce a publicat un mesaj filmat la Mănăstirea Snagov, în care l-a elogiat pe Vlad Țepeș și a făcut o paralelă între acțiunile domnitorului român și politicile de deportare în masă promovate în Statele Unite.

Gregory Bovino, fostul comandant al operațiunilor de control la frontieră SUA. FOTO: NYT
Gregory Bovino, fostul comandant al operațiunilor de control la frontieră SUA. FOTO: NYT

Aflat în România la invitația AUR, Bovino urmează să participe la conferința unei organizații non-guvernamentale asociate cu formațiuni de extremă dreapta din Europa.

În mesajul său, filmat în apropierea unei statui a lui Vlad Țepeș, fostul oficial american a susținut că domnitorul valah reprezintă o sursă de inspirație pentru politicile moderne de protejare a frontierelor.

„Sunt în România și în spatele meu este o statuie a lui Vlad Țepeș, cunoscut și ca legendarul Dracula. Ceva ce Vlad Țepeș a făcut și mie mi se pare foarte inspirațional, e că el a fost grănicerul original, dacă vreți, din România. El a avut grijă de oamenii săi împotriva invadatorilor, fie că erau invadatori musulmani turci sau oricine altcineva care voia să le facă rău oamenilor săi – el s-a ocupat. Remigrația și deportările în masă sunt pe aceeași linie. Și noi avem grijă de oamenii noștri, ne pasă de oamenii noștri, ne iubim țara, ne iubim tradițiile și cultura”, a declarat Gregory Bovino.

Declarațiile sale vin în contextul unei cariere marcate de controverse. În octombrie 2025, secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, l-a numit pe Bovino „comandant general” al Patrulei de Frontieră, o funcție despre care presa americană a relatat că nu avea bază legală în structura oficială a instituției.

În perioada în care a ocupat această poziție, Bovino a coordonat operațiuni federale de imigrație și a raportat direct către conducerea Departamentului pentru Securitate Internă. El a fost implicat și în procesul de reorganizare a agenției pentru imigrație ICE, alături de Corey Lewandowski, fost manager de campanie al președintelui Donald Trump.

La începutul anului 2026, după reacțiile publice generate de moartea a doi cetățeni americani în timpul unor operațiuni desfășurate de ICE în Minneapolis, administrația Trump l-a retras pe Bovino din Minnesota. Acesta a fost înlocuit de Tom Homan, cunoscut drept „țarul frontierelor”, iar titlul de „comandant general” i-a fost retras.

Ulterior, Bovino a fost repartizat înapoi în sectorul El Centro din California, iar după îndepărtarea sa din funcția de conducere a devenit critic față de unele politici de imigrație promovate de administrația Trump.

Vizita sa în România și declarațiile făcute despre Vlad Țepeș au atras atenția atât prin comparațiile istorice utilizate, cât și prin asocierea acestora cu dezbaterea actuală privind imigrația și securitatea frontierelor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
digi24.ro
image
Trump și-a îndepărtat și singurul aliat din Europa. Reacția lui Meloni după ce a fost jignită: ”Să-și amintească un lucru”
stirileprotv.ro
image
Ciprian Ciucu anunță că renunță la a doua funcție din PNL, cu o zi înainte de congres: „Nu vreau să-i pun în situația de a avea un prim-vicepreședinte urmărit penal”. Cine are cele mai mari șanse să-l înlocuiască pe Ciucu
gandul.ro
image
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
mediafax.ro
image
A ajuns pe masa de operație imediat după meci! Imagini incredibile de la conferința de presă. Video
fanatik.ro
image
De ce refuză Ciprian Ciucu să mai candideze pentru poziția de prim-vicepresedinte al PNL: „Să nu se arunce în față situația mea”
libertatea.ro
image
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
digisport.ro
image
Horoscop 21 iunie. Scorpionii sunt puși pe gânduri, Săgetătorii au de făcut o alegere
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Reacția unor turiști germani, după ce au descoperit o "comoară" la 20 de kilometri de București
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că NU îi vede nimeni
cancan.ro
image
Ce bani ai strâns la pensie după un an de muncă dacă ai avut salariu minim, mediu sau 10.000 lei/lună?
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
Cum poți trăi o lună pe o insulă superbă din Grecia fără să plătești cazarea. Primești și mic dejun, dar există o condiție
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo, mesaj din 6 cuvinte după ce a fost distrus la finalul meciului Portugalia – RD Congo 1-1
fanatik.ro
image
Criza politică explicată de un politolog: „Controlul democratic în România este exercitat de așa-numita ‘verticală a puterii’, un concept formulat pornind de la realitățile din Rusia”
ziare.com
image
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina ce avea să urmeze
digisport.ro
image
Leguma care îi aduce profit unui fermier din Gorj. E apreciată pentru gustul autentic de altădată: „E prima dată când cumpăr, n-am mai cumpărat până acum”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ-şoc făcut de Ciprian Ciucu, se RETRAGE
romaniatv.net
image
Horoscop financiar de weekend. Cele trei zodii care vor atrage banii ca un magnet
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Două cutremure puternice în Grecia la interval de câteva minute. 566 de turiști au fost evacuați
click.ro
image
Cea mai mare casă din lume are 1.788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7.000 de mașini de lux. Cine locuiește în ea?
click.ro
image
După luni dificile, aceste zodii își schimbă complet destinul. Perioada de glorie abia acum începe pentru ele, scapă de greutăți și se bucură de cea mai bună perioadă a anului
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
Budinca cu orez si stafide Sursa fogto shutterstock 2375644625 jpg
Gustul copilăriei: budincă de orez cu stafide, așa cum o știi și o iubești
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
image
Două cutremure puternice în Grecia la interval de câteva minute. 566 de turiști au fost evacuați

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Femeile cu şolduri mari au anumite avantaje legate de sănătate