Fost colaborator al patronului stației GPL de la Crevedia: Amestecau gaz între cisterne ca să vândă pentru maşini

Un fost colaborator al lui Ionuț Doldurea a susținut în cadrul unei intervenții telefonice la Antena3 CNN că angajații care lucrau în stația de la Crevedia ar fi combinat gazul de butelie cu propan pentru a-l vinde mai apoi ca fiind GPL pentru mașini, la un preț de 3 ori mai mare.

Potrivit unui fost colaborator al lui Ionuț Doldurea, gazele erau combinate noaptea, în cisterne, sâmbăta sau duminica, în condițiile în care gazul de butelie are un preț de 0,7-0,8 lei/l, iar GPL-ul un preț de peste 3 lei.

Prin urmare, gazul amestecat era astfel vândut la un preț triplu.

„Gazul nu mergea în butelii pentru populație. De aia amestecau! (...) Gazul pentru populație are cifra octanică foarte mică, mai mult butan decât propan. Ca să vinzi la mașină, nu poți să vinzi gaz de butelie, de populație, amesteci cu un gaz mai puternic, cu propan mai mult. Ei făceau amestecul ăsta între cisterne. (...) Eu am aflat de ea pentru că am lucrat cu ei. În parcarea aia descărcau dintr-o cisternă în alta. Ei tot timpul descărcau, ei descărcau noaptea. Făceau mai mult sâmbăta și duminica. Vedeți că treaba asta (explozia, n.red.) a fost sâmbăta! Sâmbăta și duminica, atunci când nu sunt ISCTR-urile, nu sunt controale”, a susținut într-o intervenție la Antena 3 CNN fostul colaborator al companiei care deținea stația GPL din Crevedia.

Explozii la o stație GPL în Crevedia

Mai multe explozii urmate de incendii la o stație GPL au avut loc, sâmbătă seară, în Crevedia.

Tatăl patronului firmei unde a avut loc explozia de la Crevedia a venit cu o declarație neobișnuită privind consecințele deflagrației, considerând despre pompierii angajați în stingerea incendiului că e „treaba lor”, în ceea ce privește rănile suferite.

Ulterior, firma deținută de Ionuț Doldurea, fiul primarului PSD din Caracal, a transmis că este în căutarea unor soluții concrete pentru a veni în sprijinul victimelor exploziilor de la stația GPL din Crevedia, care au produs decesul a două persoane și peste 50 de răniți, printre care și pompieri.

Din cele 58 de victime inițiale, 12 au fost externate, doi pacienți au decedat și alți 12 au fost transferați în străinătate la tratament.

Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a preluat dosarul privind exploziile care a avut loc sâmbătă în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, potrivit Agerpres.