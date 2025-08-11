search
Video Cum arată cele mai noi imagini de pe un dificil tronson montan al autostrăzii A1, între Sibiu și Pitești

0
0
Publicat:

Au fost publicate noi imagini cu lucrările la cel mai dificil tronson montan al autostrăzii A1 dintre Sibiu și Pitești, mai exact la Lotul 3 Cornetu – Tigveni.

Cu o lungime de 37,40 km, Lotul 3 al Autostrăzii A1 are o durată de execuție de 45 de luni, calculată de la data emiterii autorizației. Prima autorizație a fost emisă abia în decembrie 2024, iar momentan constructorul WeBuild-Tancrad a primit autorizație doar pe 12 din cei 37 km, tronson care include și tunelul Poiana. 

Pe partea dinspre Cornetu se execută lucrări de drumuri de acces, după cum informează pagina de Facebook Raducu P Drum .

Costul lucrărilor se ridică la 5,32 miliarde de lei.

Tronsonul Pitești - Sibiu al A1 are o lungime de 122,11 km + 17,56 km centura Sibiu, fiind împărțit în cinci secțiuni, după cum urmează:

  • Centura Sibiu (Șelimbăr - Șura Mică), 17,56km, deschisă în decembrie 2010
  • Secțiunea 1 Sibiu – Boița, cu o lungime de 13,17 km, este realizată de compania Porr, având un cost de 613 milioane de lei (fără TVA). Contractul, semnat în aprilie 2019, a prevăzut un termen de 12 luni pentru proiectare și trei ani pentru execuție. Tronsonul a fost deschis circulației în decembrie 2022.
  • Secțiunea 2 Boița – Cornetu, cu o lungime de 31,33 km, este construită de asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret AS – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret, la un cost de 4,25 miliarde de lei (fără TVA). Contractul, semnat în februarie 2022, prevede 18 luni pentru proiectare și 50 de luni pentru execuția lucrărilor, termenul estimat pentru deschiderea circulației fiind anul 2028.
  • Sectiunea 3 Cornetu - Tigveni, 37,40km. 
  • Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș, cu o lungime de 9,86 km, este realizată de compania Porr Construct SRL, la un cost de 1,67 miliarde de lei (fără TVA). Licitația a fost lansată în 2019, iar contractul a fost semnat în 2021. Proiectarea are un termen de 16 luni, iar execuția lucrărilor de 44 de luni, deschiderea circulației fiind programată pentru anul 2027.
  • Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești, cu o lungime de 30,35 km, este construită de compania Astaldi, la un cost de 1.71 miliarde de lei (fără TVA). Contractul a fost semnat în mai 2020 și prevede 12 luni pentru proiectare și 48 de luni pentru execuția lucrărilor. Deschiderea circulației este programată în două etape: decembrie 2024 pentru tronsonul Băiculești – Pitești (15,77 km) și iunie 2025 pentru tronsonul Curtea de Argeș – Băiculești (14,58 km).
