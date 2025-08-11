Video Cum arată cele mai noi imagini de pe un dificil tronson montan al autostrăzii A1, între Sibiu și Pitești

Au fost publicate noi imagini cu lucrările la cel mai dificil tronson montan al autostrăzii A1 dintre Sibiu și Pitești, mai exact la Lotul 3 Cornetu – Tigveni.

Cu o lungime de 37,40 km, Lotul 3 al Autostrăzii A1 are o durată de execuție de 45 de luni, calculată de la data emiterii autorizației. Prima autorizație a fost emisă abia în decembrie 2024, iar momentan constructorul WeBuild-Tancrad a primit autorizație doar pe 12 din cei 37 km, tronson care include și tunelul Poiana.

Pe partea dinspre Cornetu se execută lucrări de drumuri de acces, după cum informează pagina de Facebook Raducu P Drum .

Costul lucrărilor se ridică la 5,32 miliarde de lei.

Tronsonul Pitești - Sibiu al A1 are o lungime de 122,11 km + 17,56 km centura Sibiu, fiind împărțit în cinci secțiuni, după cum urmează: