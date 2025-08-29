search
Vineri, 29 August 2025
Doi ani cu suspendare și 2000 de euro daune morale pentru un bărbat care a abuzat sexual ani la rând o copilă pe care soția sa o avea în plasament

0
0
Publicat:

Ani de abuzuri sexuale comise asupra unei minore aflate în plasament au fost pedepsiți surprinzător de indulgent. Autorul a primit o pedeapsă cu suspendare.

Fata a fost abuzată ani la rând. FOTO Shutterstock
Fata a fost abuzată ani la rând. FOTO Shutterstock

Un bărbat acuzat că, timp de doi ani, a profitat de minora aflată în plasament la soția sa și-a primit sentința: doi ani de închisoare cu suspendare, scrie publicația Se întâmplă în Vâlcea.

Anchetatorii au arătat că, între ianuarie 2023 și ianuarie 2025, fata a fost obligată să întrețină în repetate rânduri raporturi sexuale cu abuzatorul, Ion A.

Fata nu a scăpat de abuzuri nici după ce a devenit majoră, Faptele au continuat atât în casa familiei, cât și într-un alt imobil al inculpatului.

Abuzurile au ieșit la iveală abia în primăvara acestui an. Cea care a sesizat autoritățile a fost chiar victima.

„Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale a rezultat faptul că, în perioada ianuarie 2023 - ianuarie 2025, inculpatul a întreținut, în mod repetat și prin constrângere, raporturi sexuale normale cu persoana vătămată minoră ce se afla în plasament la soția sa. După ce persoana vătămată a devenit majoră, inculpatul a continuat să întrețină, prin constrângere, acte sexuale cu aceasta, atât la domiciliul său cât și la un alt imobil deținut de acesta”, se arată în comunicatul de presă transmis, atunci, de procurorii vâlceni.

Pe 22 mai 2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au pus în mișcare acțiunea penală, iar în aceeași zi Judecătoria a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

După doar două luni de proces, prima instanța – adică Judecătoria Râmnicu Vâlcea – a dat verdictul: bărbatul a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru „agresiune sexuală asupra unui minor”, ceea ce înseamnă că pedeapsa nu se execută în penitenciar, ci este suspendată sub supraveghere pentru un termen de 3 ani, cu condiția ca inculpatul să nu se apropie de victimă la mai puțin de 30 de metri și să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Instanța l-a obligat la plata a 2.000 de euro daune morale către victimă și a cheltuielilor judiciare.

Hotărârea, pronunțată pe 25 iulie 2025, nu este definitivă, ea fiind deja l atacată cu apel.

Amintim că un bărbat de 74 de ani a fost condamnat la o pedeapsă minoră - doi ani de închisoare, cu suspendarea executării - după ce a agresat sexual de două ori o copilă de 11 ani. Fetița îi fusese dată în plasament soției acestuia, care era asistent maternal.  

